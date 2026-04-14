Bitcoin พุ่งแตะระดับ $75,000 จากแรงกดดันของดอลลาร์สหรัฐ 📈 (14.04.2026)

Bitcoin’s move back above $74,000 looks like a genuine relief rally, but not yet a confirmed breakout. The broader market is showing a return of risk appetite, supported by a softer geopolitical tone around Iran and the Strait of Hormuz. This shift has helped redirect capital back into crypto, equities, and other higher-beta assets. However, the environment remains headline-driven, making the rebound constructive but still fragile.
โครงสร้างตลาด: การรีบาวด์แบบกว้าง ไม่ใช่แค่ Bitcoin
- Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.7% มาอยู่ที่ $74,500 หลังจากเคยลงไปใกล้ $70,600 แสดงให้เห็นแรงฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรง
- การฟื้นตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในตลาดคริปโต แต่เกิดร่วมกับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ สะท้อนภาพ macro-driven rally
- Ethereum นำการปรับตัวขึ้น (+7.9% ไปที่ $2,365) ขณะที่ XRP +3.2%, Solana +4.9%, และดัชนี GMCI 30 +4.9% แสดงถึงแรงซื้อที่กระจายตัวในตลาด
- หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยืนยันแรงฟื้นตัว: Circle +12%, Bullish +7.5%, Coinbase +3.9%
ปัจจัยมหภาค: ภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันคลายแรงกดดัน
ตัวเร่งสำคัญคือการคลายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังมีสัญญาณความคืบหน้าในประเด็นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน
ตลาดตอบรับความเป็นไปได้ว่าเส้นทางเดินเรือ Strait of Hormuz อาจยังคงเปิดใช้งานได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อ:
- ราคาน้ำมัน
- เงินเฟ้อคาดการณ์
- และ sentiment ตลาดการเงินโดยรวม
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงช่วยลดแรงกดดันด้าน macro และสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป: กระแสเงิน, ระดับราคา และความเสี่ยง
- ETF inflows และการสะสมของ “whales” ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการพยุงตลาด
- ระดับ $70,000 ถือเป็นแนวรับสำคัญ หากหลุดจะทำให้โครงสร้างขาขึ้นเสียรูป
- โซน $72,000–$75,000 เป็นแนวต้านหลัก หากยืนเหนือได้ จะยืนยันมุมมอง bullish มากขึ้น
ปัจจัยหนุน:
- ภาพ macro ดีขึ้น
- ราคาน้ำมันลดลง
- กระแสเงินไหลเข้า
- แรงหนุนจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม
ความเสี่ยง:
- ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
- ความไวต่อข่าว (headline risk) ยังสูงมาก
สรุปภาพรวม
โมเมนตัมกลับมาในตลาดแล้ว และการรีบาวด์ครั้งนี้มีลักษณะ “กว้างทั้งตลาด” แต่ตราบใดที่ macro ยังไม่เสถียรเต็มที่ การฟื้นตัวนี้ยังเป็นเพียง event-driven rally มากกว่าการกลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นที่มั่นคง
Bitcoin (D1 chart)
จากโครงสร้างทางเทคนิค พบรูปแบบ geometric 1:1 โดยระดับ $75,000–$76,000 อาจเป็นโซนสำคัญของการฟื้นตัว
หากราคาถูกปฏิเสธจากโซนนี้ อาจนำไปสู่การ liquidate long positions และแรงขายต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจกดราคากลับลงต่ำกว่า $60,000 ได้อีกครั้ง
Source: xStation5
ETFs are buying Bitcoins again? Bloomberg data shows that the answer is - yes. We can see quite large improvement in investors' sentiments confirmed by Bitcoin ETFs activity.
Source: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอยู่ในความสนใจหลัก
