ข่าวคริปโต: Bitcoin ร่วงกลับสู่ระดับ $87,000 📉 สัญญาณตลาดหมีหรือไม่?

Bitcoin กำลังร่วงลงสู่ระดับราว $87,000 ในวันนี้ หลังเกิดการไลเควิดหลายร้อยล้านดอลลาร์ โดยกองทุน ETF บันทึกการไหลออกสูงสุดในรอบสัปดาห์ตั้งแต่กลางพฤศจิกายน 2025 — รวม 1.73 พันล้านดอลลาร์
ซึ่งเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจนจากสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ม.ค. ที่กองทุนคริปโตมีเงินไหลเข้าเกิน 2.17 พันล้านดอลลาร์ โดยรอบนี้ Ethereum มีเงินไหลออกราว 630 ล้านดอลลาร์ (เป็นการไหลออกรายสัปดาห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง)
ขณะนี้มีเพียง ETF ที่เชื่อมโยงกับ Solana (เพิ่มประมาณ +17 ล้านดอลลาร์) และ Chainlink (เกือบ +4 ล้านดอลลาร์) เท่านั้นที่ยังเป็นบวก
โทนตลาดตอนนี้ชัดเจนว่าเป็น “risk-off” — ปริมาณเงินไหลออกที่กว้างบ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากเหตุการณ์ช็อกก่อนหน้านี้ ขณะที่สภาพเศรษฐกิจมหภาคยังเป็นแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมนี้
CoinShares ระบุว่า แรงขายหลักมาจากนักลงทุนในสหรัฐฯ ความรู้สึกตลาดยังเปราะบางตั้งแต่ “flash crash” เดือนตุลาคม 2025
ปัจจัยที่กดดันตลาดในช่วงนี้ ได้แก่:
-
ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed อ่อนตัวลง: ตลาดกำลังประเมินความน่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยต่ำมาก (ประมาณ 3% ตาม CME FedWatch)
-
การฟื้นตัวหลังการร่วงในเดือนตุลาคมยังไม่ยั่งยืน ทำให้กลยุทธ์ตามแนวโน้มและการจัดการความเสี่ยงยังระมัดระวัง
-
ความผิดหวังกับแนวคิด “คริปโตเป็นฮีลด์ป้องกันเงินเฟ้อ” แม้มีขาดดุลงบประมาณและหนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้น แต่คริปโตยังไม่สามารถยืนยันทิศทางนี้ได้ชัดเจน ทำให้นักลงทุนบางส่วนลดการถือครองในระยะสั้น
ตลาดยังคง “ตามหาตัวเร่ง” แต่ยังไม่พบ
หากความคาดหวังทางเศรษฐกิจมหภาคไม่เปลี่ยน แรงโมเมนตัมราคาไม่ดีขึ้น หรือคริปโตยังไม่สร้าง Narrative ใหม่ที่แข็งแกร่ง แรงกดดันต่อเงินไหลออกอาจยังอยู่ต่อ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ช่วงตลาดหมีลึกขึ้น
สภาพเงินไหล ETF
จากการดูเงินไหลเข้า-ออกในกองทุนคริปโตช่วง 5 วันทำการล่าสุด พบว่า ETH มีเงินไหลออกอย่างชัดเจน สะท้อนความสนใจในกองทุนและความต้องการจากนักลงทุนรายย่อยที่ลดลง — ไม่เพียงแค่ Ethereum แต่รวมถึง Bitcoin ด้วย
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (ช่วงเวลา D1)
Bitcoin ปัจจุบันปรับตัวลงมากกว่า 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 50%
RSI ของ BTC อยู่ที่ระดับ 41 ซึ่งยังห่างไกลจากระดับ “oversold” ที่มักเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ capitulation ครั้งใหญ่ ส่วน Ethereum ก็มีสภาพคล้ายกัน — แม้ราคาจะร่วงแรง แต่ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเจนของการ capitulation
ระดับอ้างอิงสำคัญบน On-chain ของ Bitcoin ในปัจจุบัน ได้แก่:
-
$96.5k = ต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือระยะสั้น
-
$87.5k = ค่าเฉลี่ยของนักลงทุนที่ยัง active
-
$81k = True Market Mean (ระดับอ้างอิงตามวัฏจักรใหญ่)
-
$56k = Realized Price (ต้นทุนเฉลี่ยของตลาด BTC ทั้งหมด)
True Market Mean เป็นระดับเฉลี่ยที่ “สมเหตุสมผล” มากกว่าในภาพรวมตลาด โดยสะท้อนส่วนของอุปทานที่ถูกเทรดจริงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ Realized Price เป็นต้นทุนเฉลี่ยของตลาดทั้งหมด — เป็น benchmark วัฏจักรคลาสสิก
ในอดีต Bitcoin มักเทรดต่ำกว่า Realized Price ในช่วงตลาดหมีครั้งใหญ่ เช่น ปี 2020 และ 2022
Source: xStation5
Source: xStation5
