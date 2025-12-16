ตลาดเด่น: Bitcoin

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ลดลงมากกว่า 7% และกลับเข้าใกล้โซนขายทำกำไรต่ำสุดที่เห็นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน การปรับตัวลดลงเกิดขึ้นพร้อมกับข่าวว่า คณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ เลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตที่รอคอยมานาน โดยเลื่อนการพิจารณาทุกครั้งไปยังต้นปี 2026 คณะกรรมาธิการไม่สามารถสรุปข้อตกลงสองฝ่ายก่อนสิ้นปีได้ สำนักงานของประธาน Tim Scott เน้นย้ำว่าการเจรจากับพรรคเดโมแครตยังคงดำเนินอยู่ แต่ปัญหาเกี่ยวกับ เสถียรภาพทางการเงิน ความซื่อสัตย์ของตลาด และกฎจริยธรรม ยังคงชะลอความคืบหน้า
ร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงว่า การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกแบ่งอย่างไรระหว่าง SEC และ CFTC โดยเฉพาะการมอบบทบาทนำให้ CFTC ในการควบคุมตลาดคริปโตแบบ Spot อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการทั้งสองฝ่ายยังต้องผ่านร่างกฎหมายเวอร์ชันของตนก่อนที่จะพัฒนากรอบการกำกับดูแลแบบรวมกันได้ ขณะนี้ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่ากฎระเบียบจะบังคับใช้เมื่อใด นอกจากนี้ ปี 2026 เริ่มต้นด้วย ตารางงานสภาที่แน่นมาก ซึ่งสมาชิกสภาต้องกลับไปให้ความสำคัญกับ งบประมาณรัฐบาล และในเดือนพฤศจิกายน การเลือกตั้งกลางเทอม
ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังคงอ่อนแอ Bitcoin อ่อนตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่ยืดเยื้อ และการถอนตัวจากสินทรัพย์ความเสี่ยงอื่น ๆ แม้ว่าการเลื่อนร่างกฎหมายจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ราคาลดลง แต่ก็ยิ่งตอกย้ำความระมัดระวังของนักลงทุน
