Bitcoin ร่วงแตะ $91K แม้มีเงินไหลเข้ากองทุน ETF หนาแน่น 📉

Bitcoin ร่วงจากประมาณ $94,000 ลงไปที่ $91,000 ลดความคาดหวังต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเริ่มปี 2026 ด้วยแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
นอกเหนือจาก Bitcoin แล้ว Ethereum ร่วงเกือบ 3.5% ในวันนี้ โดยการขาดทุนกระจายไปทั่วตลาดคริปโตขนาดใหญ่
MSCI ประกาศว่าการถือครองสำรองคริปโตเพียงอย่างเดียว จะไม่ส่งผลต่อการรวมบริษัทเข้าดัชนีของ MSCI แต่การตัดสินใจนี้ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะเดียวกัน บริษัทจัดการการลงทุนแบบ Passive ขนาดใหญ่ได้แนะนำข้อกำหนดรายงานใหม่ ซึ่งอาจทำให้บริษัทต่าง ๆ เก็บสะสมสินทรัพย์คริปโตได้ยากขึ้น หากยังคงต้องการสิทธิ์รวมในดัชนี
Bitcoin เริ่มปีใหม่ด้วย โครงสร้างตลาดที่สะอาดขึ้นและเลเวอเรจต่ำลง หลังจากการปรับตัวลดแรงและการปรับฐานสิ้นปี 2025
แรงกดดันจากการทำกำไรลดลงอย่างมาก สนับสนุนให้ราคาสเถียรในระดับต่ำกว่า
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงถูกกดดันจาก อุปทานส่วนเกินในระดับราคาสูง ซึ่งนักลงทุนหลายรายยังถือขาดทุนอยู่ ทำให้การฟื้นตัวเหนือระดับต้นทุนสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน
ความต้องการจากภาคธุรกิจ ช่วยสร้างความมั่นคงเป็นระยะ ๆ แต่ยังไม่ใช่แรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
เงินไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF แบบ Spot ในสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวหลังจากเงินไหลออกช่วงปลายปี 2025
ในขณะเดียวกัน Open Interest ของฟิวเจอร์ส หยุดลดลงและเริ่มเพิ่มขึ้น ชี้ถึงการกลับมาของนักลงทุนสถาบันอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตลาด Options ผ่าน การรีเซ็ตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีตำแหน่งค้างชำระมากกว่า 45% ถูกล้างออก
ซึ่งช่วยกำจัดข้อจำกัดในการป้องกันความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง และให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความอยากเสี่ยงที่แท้จริง
Implied Volatility น่าจะแตะจุดต่ำสุดแล้ว
ความต้องการ options ช่วงต้นปี ทำให้ความผันผวนเริ่มสูงขึ้น แม้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง options ยังอยู่ในขั้นตอนการปรับสมดุล:
-
ค่า Premium ของ Put ลดลง
-
ความสนใจใน Call เพิ่มขึ้น
-
เงินลงทุนใหม่เริ่มสนับสนุนโอกาสขาขึ้นมากกว่าการป้องกัน
ในขณะเดียวกัน Options dealers กลับเข้าสู่ Short Gamma ในช่วง $95,000–$104,000 ซึ่งสนับสนุนให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม การทำกำไรอย่างรุนแรงรอบ $95,000 แสดงถึงความไม่อดทนของผู้ซื้อที่ยังคงสูง
-
กำไรถูกทำทันที
-
ขาดทุนถูกจำกัด
แม้เงินไหลเข้าจาก ETF ที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 ก็ไม่สามารถดัน Bitcoin ขึ้นเหนือ $95,000 อย่างชัดเจน
Source: Glassnode
จากมุมมองทางเทคนิค Bitcoin ร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 ช่วง (EMA50) ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ $93,000 ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของแรงขาขึ้นในช่วงต้นปี
Source: xStation5
Source: xStation5
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
สรุปข่าวเช้า
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon