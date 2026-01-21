Bitcoin: Davos จะเป็นจุดเปลี่ยนของกฎหมายคริปโตหรือไม่? 💰

- Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงทรงตัวหลังปรับฐานกว่า 30% ใน Q4
- ความกังวลด้านความเสี่ยงและความสัมพันธ์กับหุ้นทำให้การดีดตัวมีจำกัด
- แนวโน้มตลาดได้เปลี่ยนไปจับตาที่ งาน Davos โดยการกำกับดูแลคริปโตของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ CLARITY Act กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างเข้มข้น
- แม้ Coinbase ถอนการสนับสนุนกฎหมาย ทำให้การผ่านร่างกฎหมายล่าช้า แต่การเจรจายังคงเดินหน้า และคาดว่าจะมี ร่างกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ออกมาในที่สุด
Bitcoin เผชิญช่วงเวลาท้าทายในระยะหลัง
หลังจากปรับฐานกว่า 30% ในไตรมาส 4 ปี 2025 สกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงอยู่ในช่วง Sideways (ทรงตัว) ในกรอบราคาเดิม
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin เคยพยายาม ดีดตัวขึ้นเหนือกรอบ แต่ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงของนักลงทุนลดลง ส่งผลให้ Bitcoin ถูกกดกลับลงมาลงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Bitcoin ยังมีความสัมพันธ์กับ US500 มากกว่าทองคำ และความเสี่ยงกดดันตลาดคริปโตโดยรวม
Bitcoin ยังคงมี ความสัมพันธ์กับดัชนี US500 สูงกว่าความสัมพันธ์กับทองคำ และการลดลงของความเสี่ยงในตลาด (risk-off) ยังกดดันความต้องการสินทรัพย์คริปโตโดยรวม
ความสนใจของตลาดตอนนี้ได้หันไปที่ งาน Davos ซึ่งการกำกับดูแลคริปโตของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ CLARITY Act กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบาย ธนาคาร และผู้นำในอุตสาหกรรมคริปโตหารือกันอย่างเข้มข้น
Coinbase ถอนการสนับสนุน CLARITY Act หลังวิจารณ์ว่า “เอียงเข้าหาสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม”
Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ใช้เวที Davos วิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมาย CLARITY Act (Crypto Market Structure Act) อย่างเปิดเผย โดยกล่าวว่าร่างกฎหมายเวอร์ชันปัจจุบัน เอื้อประโยชน์ต่อภาคการเงินแบบดั้งเดิมมากเกินไป และเสี่ยงทำให้นวัตกรรมหยุดชะงัก
Coinbase จึงถอนการสนับสนุนร่างกฎหมาย เนื่องจากร่างนี้:
-
ขยายอำนาจของ SEC
-
จำกัด DeFi
-
ชะลอการทำ tokenization
-
และแทบจะ ห้ามการจ่ายดอกเบี้ยบน stablecoin
ท่าทีของ Armstrong ที่ว่า “ไม่มีร่างกฎหมายดีกว่าร่างกฎหมายที่แย่” ทำให้ผู้ร่างกฎหมายและบางส่วนของอุตสาหกรรมตกใจ ส่งผลให้คณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาต้องเลื่อนการพิจารณา และเจอแรงต้านจากผู้กำหนดนโยบายบางส่วน
อย่างไรก็ตาม Armstrong ย้ำว่าการเจรจายังคงสร้างสรรค์ ทำเนียบขาวมีส่วนร่วม และ คาดว่าจะมีร่างกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ โดยแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง SEC และ CFTC ให้ชัดเจนขึ้น
Davos ชี้ให้เห็น “การยอมรับคริปโตจากสถาบัน” ที่เพิ่มขึ้น
งาน Davos ยังสะท้อนถึงการยอมรับคริปโตในระดับสถาบันที่เพิ่มขึ้น โดยธนาคารและตลาดแลกเปลี่ยนใหญ่ ๆ พูดถึงการทำ tokenization ของสินทรัพย์ และตลาดที่ทำงานแบบ 24/7 บนบล็อกเชน ซึ่งยิ่งเน้นย้ำว่าการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเป็นเรื่องเร่งด่วน
คาดการณ์ขั้นตอนถัดไปของ CLARITY Act
-
คณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาคาดว่าจะกลับมาพิจารณาร่างกฎหมายหลังการหยุดชะงัก โดยโฟกัสที่:
-
ขอบเขตอำนาจของ SEC
-
กฎเกี่ยวกับผลตอบแทน stablecoin
-
การกำกับ DeFi
-
-
การเจรจาข้ามพรรคยังคงดำเนินต่อ โดยมีแรงกดดันจากอุตสาหกรรมให้หาข้อสรุปก่อนที่ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายจะลดลง
-
อาจมีการนำร่างกฎหมายเวอร์ชันปรับปรุงกลับมาพิจารณาอีกครั้งภายในสิ้นเดือนนี้หรือช่วงต้นเดือนหน้า โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง SEC และ CFTC ให้ชัดเจนขึ้น
ราคา Bitcoin วันนี้
Bitcoin ฟื้นตัวขึ้น 1.20% มาอยู่ที่ 89,300 ดอลลาร์ หลังจากเมื่อวานปรับตัวลงเกือบ 5.00% ไปแตะประมาณ 88,000 ดอลลาร์
Source: xStation 5
