Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลอย่างจริงจังว่า ตลาดหมีของคริปโตอาจเข้าสู่ช่วงที่รุนแรงมากขึ้น และอาจกดให้ BTC กลับลงไปต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ได้
แม้กระแสเงินทุนจะยังไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง และ Wall Street ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Bitcoin กลับยังไม่สามารถฟื้นโมเมนตัมเพื่อกลับไปทดสอบระดับ 100,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง
📌 ประเด็นสำคัญ
ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วง seasonal ที่อ่อนแอในเชิงสถิติสำหรับ Bitcoin โดยช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มักเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตเผชิญแรง correction โดยเฉพาะในปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
เมื่อรวมกับ:
• ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
• Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
ดอลลาร์และ Bond Yield ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งกดดันทั้งตลาดคริปโตและทองคำ
ในขณะที่ตลาดหุ้นยังค่อนข้างแข็งแกร่ง จากเศรษฐกิจโลกที่ยังดีและกระแส AI Rally แต่ตลาดเริ่มกังวลว่าเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงอาจทำให้ Fed จำเป็นต้องคงจุดยืน Hawkish ต่อไป
⚠️ อีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญคือความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
หากความขัดแย้งกับอิหร่านยืดเยื้อ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจดัน CPI กลับขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจ:
• หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่ามากขึ้น
• เพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เก็งกำไร รวมถึง Bitcoin
📉 ETF เริ่มขายทำกำไร Bitcoin
ข้อมูลกระแสเงินทุน ETF ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงแรงขาย BTC จากกองทุนสถาบันอย่างชัดเจน
สิ่งที่น่าสนใจคือ แรงขายเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ Nasdaq 100 และ S&P 500 ทำ All-Time High ใหม่
รูปแบบคล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นก่อน correction ใหญ่ในช่วงฤดูหนาวปี 2025/2026 รวมถึงการขายจากผลิตภัณฑ์ iShares ของ BlackRock ด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงขายล่าสุด ETF ยังถือครอง Bitcoin มูลค่ามากกว่า 56.7 พันล้านดอลลาร์ และยังคงเป็นหนึ่งในแหล่ง demand ระยะยาวที่สำคัญที่สุดของตลาดคริปโต
Source: Bloomberg Finance L.P. XTB Research
📊 Technical Analysis: ประวัติศาสตร์กำลัง “ซ้ำรอย” อีกครั้งหรือไม่?
โครงสร้าง correction ของ Bitcoin ในปัจจุบันเริ่มมีลักษณะคล้ายกับรอบการปรับฐานในอดีตมากขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม รอบนี้การรีบาวด์ถือว่าแข็งแกร่งกว่าช่วงปลายปี 2025 และต้นปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในตอนนั้น BTC ไม่สามารถผ่านระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ได้ ก่อนจะร่วงลงจากบริเวณ 97,000 ดอลลาร์
📌 ในรอบล่าสุด การฟื้นตัวของราคาไปเจอแรงต้านสำคัญบริเวณ Fibonacci Retracement 61.8% แถว 83,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เส้น EMA200 ราย session วางตัวอยู่พอดี
หลังจากนั้น Bitcoin ก็กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง และหลุดต่ำกว่าเส้น EMA50 แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงลงอย่างชัดเจน
Source: xStation5
📉 ตลาดกำลังจะซ้ำรอยปี 2021–2022 หรือไม่?
เมื่อเปรียบเทียบวัฏจักรปัจจุบันกับ Bear Market ในช่วงปี 2021–2022 จะเริ่มเห็นความคล้ายคลึงกันหลายด้านในโครงสร้างของการปรับฐาน
อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญคือ รอบการปรับตัวลงในปัจจุบันยังถือว่า “ตื้นกว่า” อย่างมาก
📌 แม้ Bitcoin จะลงไปใกล้ระดับ 60,000 ดอลลาร์ การปรับฐานจากจุดสูงสุดคิดเป็นประมาณ 50% เท่านั้น
ขณะที่ในช่วงการ collapse ปี 2022 Bitcoin ร่วงลงเกือบ 80%
สิ่งนี้อาจสะท้อนว่า Market Cap ของ Bitcoin ที่ใหญ่ขึ้น กำลังช่วยลดความผันผวนระยะยาวเมื่อเทียบกับวัฏจักรในอดีต
⚠️ อย่างไรก็ตาม ช่วงฤดูร้อนยังคงเป็นช่วงเวลาที่ Bitcoin มักเผชิญแรงกดดันในเชิงสถิติ
ดังนั้น ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ตลาดคริปโตอาจยังคงเผชิญ:
• ความผันผวนที่สูง
• และความเสี่ยงด้าน downside ต่อเนื่อง
Source: xStation5
Eryk Szmyd, Financial Markets Analyst at XTB
