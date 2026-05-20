21:07 · 20 พฤษภาคม 2026

Bitcoin เผชิญบททดสอบสำคัญ หลัง ETF เริ่มขายทำกำไร ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ Bear Market ช่วงฤดูร้อนหรือไม่?

The golden coin with the Bitcoin symbol on it.

Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลอย่างจริงจังว่า ตลาดหมีของคริปโตอาจเข้าสู่ช่วงที่รุนแรงมากขึ้น และอาจกดให้ BTC กลับลงไปต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ได้

แม้กระแสเงินทุนจะยังไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง และ Wall Street ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Bitcoin กลับยังไม่สามารถฟื้นโมเมนตัมเพื่อกลับไปทดสอบระดับ 100,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง

📌 ประเด็นสำคัญ

ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วง seasonal ที่อ่อนแอในเชิงสถิติสำหรับ Bitcoin โดยช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มักเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตเผชิญแรง correction โดยเฉพาะในปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

เมื่อรวมกับ:
• ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
• Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

 ดอลลาร์และ Bond Yield ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งกดดันทั้งตลาดคริปโตและทองคำ

ในขณะที่ตลาดหุ้นยังค่อนข้างแข็งแกร่ง จากเศรษฐกิจโลกที่ยังดีและกระแส AI Rally แต่ตลาดเริ่มกังวลว่าเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงอาจทำให้ Fed จำเป็นต้องคงจุดยืน Hawkish ต่อไป

⚠️ อีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญคือความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

หากความขัดแย้งกับอิหร่านยืดเยื้อ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจดัน CPI กลับขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจ:
• หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่ามากขึ้น
• เพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เก็งกำไร รวมถึง Bitcoin

📉 ETF เริ่มขายทำกำไร Bitcoin

ข้อมูลกระแสเงินทุน ETF ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงแรงขาย BTC จากกองทุนสถาบันอย่างชัดเจน

สิ่งที่น่าสนใจคือ แรงขายเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ Nasdaq 100 และ S&P 500 ทำ All-Time High ใหม่

รูปแบบคล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นก่อน correction ใหญ่ในช่วงฤดูหนาวปี 2025/2026 รวมถึงการขายจากผลิตภัณฑ์ iShares ของ BlackRock ด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงขายล่าสุด ETF ยังถือครอง Bitcoin มูลค่ามากกว่า 56.7 พันล้านดอลลาร์ และยังคงเป็นหนึ่งในแหล่ง demand ระยะยาวที่สำคัญที่สุดของตลาดคริปโต

Source: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

📊 Technical Analysis: ประวัติศาสตร์กำลัง “ซ้ำรอย” อีกครั้งหรือไม่?

โครงสร้าง correction ของ Bitcoin ในปัจจุบันเริ่มมีลักษณะคล้ายกับรอบการปรับฐานในอดีตมากขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตาม รอบนี้การรีบาวด์ถือว่าแข็งแกร่งกว่าช่วงปลายปี 2025 และต้นปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในตอนนั้น BTC ไม่สามารถผ่านระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ได้ ก่อนจะร่วงลงจากบริเวณ 97,000 ดอลลาร์

📌 ในรอบล่าสุด การฟื้นตัวของราคาไปเจอแรงต้านสำคัญบริเวณ Fibonacci Retracement 61.8% แถว 83,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เส้น EMA200 ราย session วางตัวอยู่พอดี

หลังจากนั้น Bitcoin ก็กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง และหลุดต่ำกว่าเส้น EMA50 แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงลงอย่างชัดเจน

Source: xStation5

📉 ตลาดกำลังจะซ้ำรอยปี 2021–2022 หรือไม่?

เมื่อเปรียบเทียบวัฏจักรปัจจุบันกับ Bear Market ในช่วงปี 2021–2022 จะเริ่มเห็นความคล้ายคลึงกันหลายด้านในโครงสร้างของการปรับฐาน

อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญคือ รอบการปรับตัวลงในปัจจุบันยังถือว่า “ตื้นกว่า” อย่างมาก

📌 แม้ Bitcoin จะลงไปใกล้ระดับ 60,000 ดอลลาร์ การปรับฐานจากจุดสูงสุดคิดเป็นประมาณ 50% เท่านั้น
ขณะที่ในช่วงการ collapse ปี 2022 Bitcoin ร่วงลงเกือบ 80%

สิ่งนี้อาจสะท้อนว่า Market Cap ของ Bitcoin ที่ใหญ่ขึ้น กำลังช่วยลดความผันผวนระยะยาวเมื่อเทียบกับวัฏจักรในอดีต

⚠️ อย่างไรก็ตาม ช่วงฤดูร้อนยังคงเป็นช่วงเวลาที่ Bitcoin มักเผชิญแรงกดดันในเชิงสถิติ

ดังนั้น ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ตลาดคริปโตอาจยังคงเผชิญ:
• ความผันผวนที่สูง
• และความเสี่ยงด้าน downside ต่อเนื่อง

Source: xStation5

Eryk Szmyd, Financial Markets Analyst at XTB

20 พฤษภาคม 2026, 21:15

