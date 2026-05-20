ตลาดเด่นรายวัน: US500 (20.05.2026)

ดัชนี S&P 500 (US500) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ เคลื่อนไหวบริเวณ 7,405 จุด หลังจากเมื่อคืน Wall Street ปิดลบ โดยแรงกดดันหลักมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ Bond Yield สหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น
จุดสนใจหลักของตลาดวันนี้อยู่ที่ผลประกอบการของ NVIDIA (NVDA.US) สำหรับ Q1 FY2027 ซึ่งจะประกาศหลังตลาด Wall Street ปิด
ตลาดคาดการณ์:
• รายได้ประมาณ 78.8 พันล้านดอลลาร์ (+78% YoY)
• EPS ประมาณ $1.75 (+127% YoY)
ขณะที่ตลาด options ประเมินว่า ราคาหุ้นอาจแกว่งราว 5.6% หลังประกาศงบ
อย่างไรก็ตาม สถิติในอดีตชี้ว่า ในเกือบ 75% ของกรณี ตลาด options มักประเมินขนาดการเคลื่อนไหวสูงเกินจริง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นอีกปัจจัยกดดันตลาด
จีนประกาศแบนชิป RTX 5090D V2 ของ Nvidia อย่างเป็นทางการ สะท้อนว่าปักกิ่งกำลังเร่งพัฒนา ecosystem AI ภายในประเทศอย่างจริงจัง
ขณะที่สถานการณ์อิหร่านยังตึงเครียด หลัง Donald Trump ระบุเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องโจมตีอิหร่านอีกครั้ง แม้ก่อนหน้านี้เพิ่งยกเลิกแผนโจมตีหลังได้รับข้อเสนอสันติภาพจากอิหร่าน
ด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยข้อเสนอเรียกร้องค่าชดเชยสงครามและการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาค
บนกราฟรายวันของ US500 ดัชนียังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และกำลังทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลบริเวณ 7,407 จุด (จุดสูงสุดของ session)
ราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญทั้งหมดอย่างชัดเจน
อีกจุดที่น่าสนใจคือ band channel ที่ปรากฏบนกราฟ ซึ่งเป็น standard deviation channel ที่อ้างอิงจาก VWAP ตั้งแต่ปี 2025 โดยกรอบบนของ channel บริเวณ 7,500–7,600 จุด ถือเป็นเป้าหมายทางเทคนิคถัดไปของฝั่งขาขึ้น
ขณะเดียวกัน Volume Profile ทางด้านซ้ายของกราฟแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณการซื้อขายสะสมหนาแน่นในช่วง 6,800–7,000 จุด ซึ่งอาจกลายเป็นโซนแนวรับสำคัญ หากตลาดเกิดการปรับฐานในระยะถัดไป
Source: xStation
