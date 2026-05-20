21:04 · 20 พฤษภาคม 2026

US100 ปรับตัวขึ้น 0.8% ฟื้นตัวกลับหลังร่วงลงเมื่อวาน 📈

ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่หลังตลาด Wall Street ปิด และอาจกลายเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมด

📈 Nasdaq 100 Futures (US100) รีบาวด์มากกว่า 0.8% ขณะที่นักลงทุนยังคงเชื่อว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง

หุ้นเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ รวมถึง Samsung ที่ราคาหุ้นพุ่งมากกว่า 5% ในช่วงการซื้อขายยุโรป

ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน:
• AMD +3% ถึง +4%
• Qualcomm +3% ถึง +4%

เมื่อคืนวันอังคาร Wall Street ปิดลบ โดยมีแรงกดดันหลักจากหุ้นเทคโนโลยีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดยังคงกังวลว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจบังคับให้ Fed เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ ซึ่งอาจส่งผลลบต่อหุ้น Growth รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีม AI

แม้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเริ่มรุนแรงขึ้น แต่ Nvidia ยังคงเป็นผู้เล่นหลักที่ครองตลาด AI ในเวลานี้

ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยสร้างความไม่แน่นอน หลัง Donald Trump เตือนว่า อาจเกิดปฏิบัติการทางทหารในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้น

