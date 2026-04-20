ข่าวคริปโต: แรงกดดันขาลงต่อ Bitcoin? 🚨 กองทุน ETF กลับมามีเงินไหลเข้า BTC อีกครั้ง

Bitcoin ปรับตัวลดลงจากระดับเกือบ 78,000 ดอลลาร์ มาอยู่ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์การซื้อขายใหม่ หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยกระดับขึ้น และเตหะรานย้ำอีกครั้งว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดในทางปฏิบัติ ขณะเดียวกัน กระแสเงินไหลเข้า Bitcoin ETF ก็เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของความต้องการจากนักลงทุนสถาบันอีกครั้งนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ของการขายทำกำไรจากนักลงทุนกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถตัดออกได้
ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า Bitcoin ETF แบบ spot ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์มากกว่า 996 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม ที่สำคัญ นี่ไม่ใช่การไหลเข้าที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันของเงินไหลเข้าเชิงบวก โดยทำให้ยอดรวมเงินไหลเข้าในช่วงดังกล่าวมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์
สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากไตรมาสแรกที่อ่อนแอ ซึ่งตลาดคริปโต ETF เผชิญกับเงินไหลออกอย่างมีนัยสำคัญและมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลง ภาพปัจจุบันจึงดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ยังไม่ถึงระดับ “ภาวะกระตือรือร้นเต็มรูปแบบของตลาด” คำอธิบายที่แม่นยำกว่าคือ การกลับมาของเงินทุนอย่างระมัดระวัง แต่เริ่มเห็นได้ชัดเจนแล้ว
แหล่งที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin ETF กลับมามีแรงส่งอีกครั้ง
ขนาดของเงินไหลเข้าล่าสุดสะท้อนว่าสถาบันการเงินกำลังเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงใน BTC อีกครั้ง โดยกระแสเงินไหลเข้าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ไม่เพียงเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม แต่ยังยืนยันว่าความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในช่วงการซื้อขายสั้น ๆ หรือแรงเหวี่ยงของราคาเพียงชั่วคราว
เมื่อมองภาพกว้างขึ้น เงินไหลเข้ารวมใน ETF คริปโตแบบ spot ทั้ง 5 กลุ่มหลักอยู่ที่ประมาณ 1.37 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 40% เมื่อเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนว่าเงินทุนกำลังกลับเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin เพียงอย่างเดียว
แหล่งที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
BlackRock ยังคงนำตลาด แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มได้รับความนิยม
BlackRock ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาด โดยกองทุน IBIT มีเงินไหลเข้าสุทธิถึง 906 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว ยืนยันสถานะผู้นำในกลุ่ม spot Bitcoin ETF
ในขณะเดียวกัน กองทุน MSBT ของ Morgan Stanley ซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่ ก็มีเงินไหลเข้า 71 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกเต็มหลังจากเริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 8 เมษายน สิ่งนี้ถือเป็นพัฒนาการสำคัญ เพราะสะท้อนว่าอุปสงค์ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงในตลาดเท่านั้น แต่เริ่มกระจายไปยังเครื่องมือการลงทุนใหม่ ๆ มากขึ้น
การฟื้นตัวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin เท่านั้น
ETF ของ Ethereum ก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม โดยมีเงินไหลเข้า 275.8 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน เงินทุนยังเริ่มกลับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่อิง altcoin บางตัว ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้
รายละเอียดเงินไหลเข้าใน ETF กลุ่ม altcoin ได้แก่
- Ethereum ETFs: ไหลเข้า 275.8 ล้านดอลลาร์
- XRP ETFs: ไหลเข้า 55.39 ล้านดอลลาร์
- Solana ETFs: ไหลเข้า 35.17 ล้านดอลลาร์
- Chainlink ETFs: ไหลเข้า 5.30 ล้านดอลลาร์
ที่น่าสนใจคือ Solana พลิกกลับจากการไหลออกต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ขณะที่ Chainlink ETFs ยังไม่เคยมีสัปดาห์ที่เป็นเงินไหลออกสุทธิเลยจนถึงปัจจุบัน
หากพิจารณาภาพรวมของ ETF ในตลาดหุ้น จะเห็นได้ชัดว่าอุปสงค์ใน IBIT ของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งมาก สะท้อนว่าความสนใจของนักลงทุนสถาบันยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ตลาดจะมีความผันผวนก็ตาม
แหล่งที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
การฟื้นตัวหลังไตรมาสแรกที่อ่อนแอ
การฟื้นตัวในปัจจุบันดูมีนัยสำคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ตลาดอ่อนแอก่อนหน้านี้ หลังจากทำจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมกราคม มูลค่าสินทรัพย์ใน Bitcoin ETF ลดลงอย่างรุนแรงจากประมาณ 128,000 ล้านดอลลาร์ เหลือ 83.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือคิดเป็นการลดลงเกือบ 35% ขณะที่ Ethereum ETF ลดลงรุนแรงยิ่งกว่า โดยมูลค่าสินทรัพย์หายไปประมาณ 46% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ปัจจุบัน แนวโน้มเริ่มกลับทิศอีกครั้ง โดยเงินไหลเข้ารอบล่าสุดช่วยดันให้มูลค่าสุทธิของ Bitcoin ETF กลับขึ้นมาเหนือระดับ 100,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญ สะท้อนว่าตลาดไม่ได้เพียงแค่ “ทรงตัว” แต่เริ่มเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวหลังจากการปรับฐานก่อนหน้า
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
การฟื้นตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านอาจเริ่มคลี่คลายลง ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ทำให้นักลงทุนสถาบันบางส่วนเพิ่มสถานะ long ผ่าน Bitcoin ETF
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงเปราะบาง แม้จะมีสัญญาณของการเจรจา แต่ก็ยังมีรายงานการยึดเรืออิหร่านโดยสหรัฐฯ และความตึงเครียดต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งสะท้อนว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หายไปอย่างชัดเจน ส่งผลให้ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุดเกือบ 3,000 ดอลลาร์
Bitcoin ยืนได้ แต่ตลาดยังระวังอยู่—Fed จะเป็นตัวแปรสำคัญหรือไม่?
แม้จะมีสัญญาณผสม Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว โดยในบางช่วงราคาเคยขึ้นเหนือระดับ 77,000 ดอลลาร์ หนุนบรรยากาศ risk-on ของตลาดรวมถึงหุ้น แต่ในระยะสั้นราคายังแกว่งใกล้ระดับ 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังไม่พร้อมเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน
ภาพนี้สะท้อนช่วงเปลี่ยนผ่านของตลาด: เงินทุนกำลังกลับเข้ามา แต่ยังคงระมัดระวัง นักลงทุนยังไวต่อปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์อย่างมาก
ในระยะกลาง ปัจจัยสำคัญอาจไม่ใช่ภูมิรัฐศาสตร์ แต่คือ “นโยบายการเงินของสหรัฐฯ” มุมมองที่เพิ่มขึ้นระบุว่า การที่กระแสเงินไหลเข้า ETF จะยั่งยืน อาจต้องอาศัยการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งอาจมีผลมากกว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในการกำหนดแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
ขณะนี้ ตลาดได้รับแรงหนุนจาก sentiment ที่ดีขึ้น แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในดอกเบี้ย ศักยภาพขาขึ้นอาจยังถูกจำกัด
ความต้องการจากสถาบันกลับมา แต่ยังเลือกลงทุน
ภาพรวมตลาด Bitcoin ปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าช่วงสิ้นไตรมาสแรกอย่างชัดเจน โดยมีเงินไหลเข้า ETF เป็นบวกต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ มูลค่าสินทรัพย์กลับมาเหนือ 100,000 ล้านดอลลาร์ และมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นทั้งใน Ethereum และ altcoin บางกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้ยังไม่ใช่ภาวะ euphoric นักลงทุนยังเผชิญความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบาย Fed และความเสี่ยงที่ sentiment อาจเปลี่ยนกลับได้รวดเร็ว
สรุปได้ว่า นักลงทุนสถาบันกำลังเพิ่มการถือ Bitcoin อีกครั้ง แต่ยังเป็นการเพิ่มแบบ “ระมัดระวังและคัดเลือก” ข้อมูลล่าสุดเป็นบวก แต่สัปดาห์ต่อ ๆ ไปจะเป็นตัวตัดสินว่าการไหลเข้าครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอบใหม่จริง หรือเพียงการรีบาวด์หลังการปรับฐานลึก
มุมมองเทคนิค Bitcoin (D1)
ในเชิงเทคนิค การเคลื่อนไหวของ Bitcoin ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 แสดงรูปแบบที่คล้ายกับแรงลงรอบก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยรอบนี้ราคาสามารถทะลุ Fibonacci retracement ระดับ 38.2% ได้ แต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแรงขายกลับมากดดันอีกครั้ง ทำให้ราคาย่อลงใกล้โซน 75,000 ดอลลาร์
หากเกิดแรงขาลงรอบใหม่จากระดับปัจจุบัน ความเสี่ยงการหลุดต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ไม่สามารถตัดทิ้งได้ ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญอยู่ที่โซน 77,000–78,000 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุขึ้นอย่างยั่งยืนได้ จะเปิดทางไปสู่ 83,000–84,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ Fibonacci 61.8% ตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน
แหล่งที่มา: xStation5
เมื่อมองไปที่การปรับตัวลงในปัจจุบัน ยังพบความคล้ายคลึงกับแรงขายขาลงหลัก 3 ระลอกที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดหมีปี 2021–2022 หากประวัติศาสตร์ยังคง “คล้ายเดิมในรูปแบบที่แตกต่าง” (history rhymes) ตลาดอาจยังเผชิญแรงขายรอบสุดท้ายที่รุนแรงอีกหนึ่งระลอกจากระดับราคาปัจจุบันได้
Source: xStation5
