🚨 Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแรงในวอลล์สตรีท

ท่ามกลางการปรับฐานในวอลล์สตรีท Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีเงินทุนสุทธิไหลเข้าสู่ตลาดมากกว่า 560 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่สามารถชะลอการปรับตัวลดลงได้
ดัชนี RSI อยู่ใกล้ระดับ 27 ยืนยันสภาวะขายมากเกินไป (oversold) แต่สัญญาณ MACD แบบตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังชี้ว่าอาจมีแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม
หากการเคลื่อนไหวสะท้อนแรงกระแทกในเดือนตุลาคม 2025 แบบ 1:1 ราคา BTC อาจร่วงลงไปถึงราว 60,000 ดอลลาร์
แหล่งที่มา: xStation5
Mike Novogratz (CEO ของ Galaxy Digital) ระบุว่า ในเดือนข้างหน้า Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบกว้างประมาณ 55,000–75,000 ดอลลาร์
เขายังแนะนำว่ามีโอกาสฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นอาจเกิดขึ้นช่วงปลายไตรมาสปัจจุบัน
ETF Bitcoin แบบ Spot เปิดตัวอย่างร้อนแรง สร้างปริมาณการซื้อขายราว 13.9 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรก แต่ตั้งแต่นั้นการไหลเข้าของเงินทุนเริ่มชะลอตัว
ปัจจุบัน Bitcoin ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลประมาณ 40%
Novogratz ชี้สองปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไป:
-
การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed หากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวจริง ๆ (ตลาดคริปโตมักได้ประโยชน์จากเงินถูก)
-
การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างความชัดเจนในแนวทางการกำกับดูแลคริปโต
Ethereum (กรอบเวลา D1)
เช่นเดียวกับ Bitcoin Ethereum ซื้อขายอยู่ราวระดับเดียวกับช่วงฤดูร้อน 2025
ราคาปรับลดจากจุดสูงสุดใกล้ 4,900 ดอลลาร์ ลบไปเกือบ 65% ของผลตอบแทนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญเมื่อพิจารณามูลค่าตลาดราว 270 พันล้านดอลลาร์
Source: xStation5
