อ่านเพิ่มเติม
08:50 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

🚨 Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแรงในวอลล์สตรีท

ท่ามกลางการปรับฐานในวอลล์สตรีท Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีเงินทุนสุทธิไหลเข้าสู่ตลาดมากกว่า 560 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่สามารถชะลอการปรับตัวลดลงได้
ดัชนี RSI อยู่ใกล้ระดับ 27 ยืนยันสภาวะขายมากเกินไป (oversold) แต่สัญญาณ MACD แบบตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังชี้ว่าอาจมีแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม
หากการเคลื่อนไหวสะท้อนแรงกระแทกในเดือนตุลาคม 2025 แบบ 1:1 ราคา BTC อาจร่วงลงไปถึงราว 60,000 ดอลลาร์

แหล่งที่มา: xStation5

Mike Novogratz (CEO ของ Galaxy Digital) ระบุว่า ในเดือนข้างหน้า Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบกว้างประมาณ 55,000–75,000 ดอลลาร์
เขายังแนะนำว่ามีโอกาสฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นอาจเกิดขึ้นช่วงปลายไตรมาสปัจจุบัน

ETF Bitcoin แบบ Spot เปิดตัวอย่างร้อนแรง สร้างปริมาณการซื้อขายราว 13.9 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรก แต่ตั้งแต่นั้นการไหลเข้าของเงินทุนเริ่มชะลอตัว

ปัจจุบัน Bitcoin ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลประมาณ 40%

Novogratz ชี้สองปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไป:

  1. การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed หากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวจริง ๆ (ตลาดคริปโตมักได้ประโยชน์จากเงินถูก)

  2. การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างความชัดเจนในแนวทางการกำกับดูแลคริปโต

Ethereum (กรอบเวลา D1)
เช่นเดียวกับ Bitcoin Ethereum ซื้อขายอยู่ราวระดับเดียวกับช่วงฤดูร้อน 2025
ราคาปรับลดจากจุดสูงสุดใกล้ 4,900 ดอลลาร์ ลบไปเกือบ 65% ของผลตอบแทนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญเมื่อพิจารณามูลค่าตลาดราว 270 พันล้านดอลลาร์

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก