EURUSD ปรับตัวลดลง หลังข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง 📉

สหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิต (ก.พ.) 📊
Industrial Production (MoM): 0.2% (คาด 0.1%; ครั้งก่อน 0.7%)
Manufacturing (SIC): 0.2% (คาด 0.1%; ครั้งก่อน 0.6%)
Capacity Utilisation: 76.3% (คาด 76.2%; ครั้งก่อน 76.2%)
🔎 สรุปภาพรวม:
ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่ยังขยายตัว แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแรงส่งอยู่ในภาคสินค้า
📌 ทำไมข้อมูลนี้สำคัญ?
เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมจริงในภาคอุตสาหกรรม (การผลิต พลังงาน เหมืองแร่)
การผลิตที่แข็งแกร่ง → สะท้อนอุปสงค์ที่ยังดี และอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ
มีผลต่อมุมมองนโยบายการเงินของ Fed
ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และตลาดพันธบัตร
ใช้เป็นตัววัด “โมเมนตัมเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์” ของสหรัฐฯ
💱 ผลต่อตลาด (เช่น EURUSD):
ข้อมูลที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย มักช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการที่ EURUSD ปรับตัวลงหลังประกาศตัวเลข 📉
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.
FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15
🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต
แรงขายในวอลล์สตรีทเร่งตัวขึ้น🚩