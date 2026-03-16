อ่านเพิ่มเติม
20:49 · 16 มีนาคม 2026

EURUSD ปรับตัวลดลง หลังข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง 📉

-
-
Open account Download free app

สหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิต (ก.พ.) 📊

  • Industrial Production (MoM): 0.2% (คาด 0.1%; ครั้งก่อน 0.7%)

  • Manufacturing (SIC): 0.2% (คาด 0.1%; ครั้งก่อน 0.6%)

  • Capacity Utilisation: 76.3% (คาด 76.2%; ครั้งก่อน 76.2%)

🔎 สรุปภาพรวม:
ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่ยังขยายตัว แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแรงส่งอยู่ในภาคสินค้า

📌 ทำไมข้อมูลนี้สำคัญ?

  • เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมจริงในภาคอุตสาหกรรม (การผลิต พลังงาน เหมืองแร่)

  • การผลิตที่แข็งแกร่ง → สะท้อนอุปสงค์ที่ยังดี และอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ

  • มีผลต่อมุมมองนโยบายการเงินของ Fed

  • ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และตลาดพันธบัตร

  • ใช้เป็นตัววัด “โมเมนตัมเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์” ของสหรัฐฯ

💱 ผลต่อตลาด (เช่น EURUSD):
ข้อมูลที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย มักช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการที่ EURUSD ปรับตัวลงหลังประกาศตัวเลข 📉

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก