ข่าวเด่นวันนี้ 17 มี.ค.

- ราคาน้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง 💡
- ราคาน้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง 💡
ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันแรกของสัปดาห์ รวมถึงวอลล์สตรีทและตลาดยุโรป
-
US100 ฟิวเจอร์ส +1%
-
US500 ฟิวเจอร์ส +0.82%
-
DE40 +1.3%
-
EU50 +1.1%
หุ้น Meta Platforms ปรับขึ้น หลังรายงานข่าวการปรับโครงสร้างต้นทุนและการปลดพนักงาน ซึ่งตลาดมองว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการลงทุนด้าน AI แม้บริษัทจะปฏิเสธข่าวดังกล่าว
Nebius Group (NBIS) พุ่งขึ้นประมาณ 13–14% หลังประกาศสัญญา 5 ปีกับ Meta มูลค่าสูงสุด 27 พันล้านดอลลาร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
UniCredit ประกาศความตั้งใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Commerzbank แต่ฝ่ายบริหารของ Commerzbank วิจารณ์ข้อเสนอว่าไม่มีพรีเมียมเพียงพอ
Bayer ปรับขึ้นเกือบ 5% หลัง UBS ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” โดยคาดหวังความคืบหน้าทางกฎหมายและยอดขายยาแข็งแกร่ง
ตลาดพลังงาน
ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังมีรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าช่องทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
-
ราคาน้ำมันดิบซื้อขายใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
-
ลดลงเกือบ 3.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แรงกดดันหลักมาจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจผ่อนคลายลง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม:
-
+0.2% MoM (สูงกว่าคาดที่ 0.1%)
-
ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า (+0.7%)
อัตราการใช้กำลังการผลิต:
-
เพิ่มขึ้นเป็น 76.3%
-
ใกล้เคียงคาดการณ์ 76.2%
-
สะท้อนว่ายังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ และไม่มีสัญญาณเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป
ตลาดจึงคาดว่าจะตอบสนองในเชิงกลาง ๆ ต่อข้อมูลชุดนี้
ตลาดเงิน
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ลดลง -0.6% สะท้อนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
-
AUD และ NZD แข็งค่าประมาณ +1.15%
-
EURUSD ฟื้นตัว +0.8% สู่ระดับ 1.152
ตลาดยุโรป
ความเคลื่อนไหวสำคัญคือแผนการรวมกิจการระหว่าง UniCredit และ Commerzbank ซึ่งอาจเป็นดีลใหญ่ในภาคธนาคารยุโรป แต่ยังมีข้อถกเถียงด้านเงื่อนไขการเสนอซื้อ
ตลาดโลหะอุตสาหกรรม
ตลาด LME กลับมาซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สโลหะอุตสาหกรรม หลังเหตุขัดข้องก่อนหน้านี้
🇨🇳 ตลาดจีน
ดัชนี HSCEI ฟิวเจอร์ส +1.5% แม้มีความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
แรงหนุนมาจาก:
-
การผลิตภาคอุตสาหกรรม +6.3% (สูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน และสูงกว่าคาดที่ 5.3%)
-
การฟื้นตัวของยอดค้าปลีก
ดัชนี CHN.cash ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกดังกล่าว
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.
FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15
🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต
แรงขายในวอลล์สตรีทเร่งตัวขึ้น🚩