11:16 · 17 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 17 มี.ค.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง 💡

ตลาดหุ้น 

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันแรกของสัปดาห์ รวมถึงวอลล์สตรีทและตลาดยุโรป

  • US100 ฟิวเจอร์ส +1%

  • US500 ฟิวเจอร์ส +0.82%

  • DE40 +1.3%

  • EU50 +1.1%

หุ้น Meta Platforms ปรับขึ้น หลังรายงานข่าวการปรับโครงสร้างต้นทุนและการปลดพนักงาน ซึ่งตลาดมองว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการลงทุนด้าน AI แม้บริษัทจะปฏิเสธข่าวดังกล่าว

Nebius Group (NBIS) พุ่งขึ้นประมาณ 13–14% หลังประกาศสัญญา 5 ปีกับ Meta มูลค่าสูงสุด 27 พันล้านดอลลาร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

UniCredit ประกาศความตั้งใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Commerzbank แต่ฝ่ายบริหารของ Commerzbank วิจารณ์ข้อเสนอว่าไม่มีพรีเมียมเพียงพอ

Bayer ปรับขึ้นเกือบ 5% หลัง UBS ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” โดยคาดหวังความคืบหน้าทางกฎหมายและยอดขายยาแข็งแกร่ง

ตลาดพลังงาน 

ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังมีรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าช่องทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

  • ราคาน้ำมันดิบซื้อขายใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

  • ลดลงเกือบ 3.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แรงกดดันหลักมาจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจผ่อนคลายลง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม:

  • +0.2% MoM (สูงกว่าคาดที่ 0.1%)

  • ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า (+0.7%)

อัตราการใช้กำลังการผลิต:

  • เพิ่มขึ้นเป็น 76.3%

  • ใกล้เคียงคาดการณ์ 76.2%

  • สะท้อนว่ายังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ และไม่มีสัญญาณเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป

ตลาดจึงคาดว่าจะตอบสนองในเชิงกลาง ๆ ต่อข้อมูลชุดนี้

ตลาดเงิน

ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ลดลง -0.6% สะท้อนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

  • AUD และ NZD แข็งค่าประมาณ +1.15%

  • EURUSD ฟื้นตัว +0.8% สู่ระดับ 1.152

ตลาดยุโรป

ความเคลื่อนไหวสำคัญคือแผนการรวมกิจการระหว่าง UniCredit และ Commerzbank ซึ่งอาจเป็นดีลใหญ่ในภาคธนาคารยุโรป แต่ยังมีข้อถกเถียงด้านเงื่อนไขการเสนอซื้อ

ตลาดโลหะอุตสาหกรรม

ตลาด LME กลับมาซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สโลหะอุตสาหกรรม หลังเหตุขัดข้องก่อนหน้านี้

🇨🇳 ตลาดจีน

ดัชนี HSCEI ฟิวเจอร์ส +1.5% แม้มีความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

แรงหนุนมาจาก:

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม +6.3% (สูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน และสูงกว่าคาดที่ 5.3%)

  • การฟื้นตัวของยอดค้าปลีก

ดัชนี CHN.cash ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกดังกล่าว

19 มีนาคม 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.
19 มีนาคม 2026, 08:46

FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15
19 มีนาคม 2026, 08:37

🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต
19 มีนาคม 2026, 08:34

แรงขายในวอลล์สตรีทเร่งตัวขึ้น🚩
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก