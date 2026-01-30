BITCOIN: Kevin Warsh คือแรงกดดันสุดท้ายที่ทำให้ขาขึ้นพังหรือไม่? 🔨

Bitcoin กำลังขยายการปรับตัวลดลงเข้าสู่โซน 81,000 ดอลลาร์ กลับไปใกล้จุดต่ำสุดในท้องถิ่นล่าสุด ขณะที่ความน่าจะเป็นที่ Kevin Warsh จะถูกเลือกเป็นประธาน Fed คนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลาดทำนาย (prediction markets) ปรับราคา Warsh ให้เป็นตัวเต็งชัดเจน ส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และสร้างแรงกดดันต่อคริปโตอีกครั้ง ชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด, การลดขนาดงบดุล Fed และอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูงขึ้น ทำให้นักลงทุนวิตกกังวล เนื่องจาก Bitcoin มักได้ประโยชน์จากสภาพคล่องที่สูงและดอกเบี้ยต่ำ
เมื่อโอกาสของ Warsh เพิ่มขึ้น BTC ปรับตัวลงเข้าสู่ช่วง 81,000–82,000 ดอลลาร์ สูญเสียมากกว่า 3%
ประวัติความเป็นมา
ชื่อเสียง “hawkish” ของ Kevin Warsh เกิดจากช่วงที่เขาอยู่ในคณะกรรมการ Fed ในวิกฤตการเงิน 2008–2009 โดยเขาเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อซ้ำ ๆ แม้เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดและอัตราการว่างงานสูง หลังการล้มละลายของ Lehman Brothers Warsh แย้งว่า Fed ไม่ควรละเลยการจับตาเงินเฟ้อ
ประวัตินี้ทำให้ตลาดเชื่อมโยงการกลับมาของเขากับ อัตราดอกเบี้ยจริงสูงขึ้น, งบดุล Fed ขนาดเล็กลง และสภาพคล่องลดลง — ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสินทรัพย์อย่าง Bitcoin ที่เติบโตได้ดีที่สุดในช่วงดอกเบี้ยต่ำและเงินเฟ้อสูง
Warsh กับ Bitcoin
Warsh เคยตั้งข้อสงสัยต่อ ความเกินพอดีของการเก็งกำไรจากนโยบายการเงินผ่อนคลาย — ซึ่งเขาเคยรวมคริปโตไว้ด้วย แม้เขาจะไม่ได้ต่อต้าน Bitcoin โดยตรง แต่เคยวิจารณ์ความผันผวนและการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง stimulus ของธนาคารกลาง
ครั้งนี้จะยังคิดเหมือนเดิมหรือไม่?
-
ประธาน Fed ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว — นโยบายต้องผ่าน FOMC ทั้งหมด และผลโหวตล่าสุดภายใต้ Powell แสดงให้เห็นความเห็นไม่ตรงกันในคณะกรรมการ
-
แรงกดดันทางการเมืองจากรัฐบาล Trump น่าจะผลักดันนโยบายลดดอกเบี้ยและสนับสนุนการเติบโต หากสภาพการเงินตึงตัวหรือความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสูง Warsh อาจปรับท่าที hawkish ให้ผ่อนคลาย
-
เศรษฐกิจปัจจุบันต่างจากปี 2008 — หนี้สูงขึ้น, ความไวต่อดอกเบี้ยมากขึ้น, ระบบการเงินตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องเร็วขึ้น ผลกระทบระยะยาวจากนโยบายของ Warsh อาจไม่รุนแรงเท่าที่ตลาดกลัว
ความคืบหน้ากฎหมายคริปโต
สหรัฐฯ กำลังใกล้การวางกรอบกฎหมายชัดเจนสำหรับคริปโต คณะกรรมการวุฒิสภาเสนอ Market Structure Bill ที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อกำหนดความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน เช่น SEC และ CFTC แทนโซนกฎหมาย “gray zone” ปัจจุบัน
ประเด็นใหญ่ยังคงเป็น Stablecoin — ว่าบริษัทคริปโตสามารถเสนอผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยหรือรางวัลจากการถือครองหรือไม่ ธนาคารกังวลว่าจะกระทบเงินฝากและเสถียรภาพการเงิน เพื่อหาข้อตกลง White House จะจัดประชุมระดับสูงสัปดาห์หน้า รวมธนาคารใหญ่, บริษัทคริปโต, กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบาย
Bitcoin (กรอบเวลา D1)
แรงขายวันนี้ดัน Bitcoin กลับไปใกล้ จุดต่ำสุดท้องถิ่นเมื่อสองเดือนก่อน ซึ่งเป็นโซนสำคัญที่ผู้ถือขาขึ้นต้องปกป้องเพื่อเรียก แนวรับถัดไปราว 86,000 ดอลลาร์
Source: xStation 5
ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
EURUSD ร่วง 0.5% หลังรายงานเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ กดดันตลาด 🚨
⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000
ทองคำดิ่ง 5% 🚨 โลหะมีค่าปรับตัวลงเข้าสู่ช่วงปรับฐาน