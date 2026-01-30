อ่านเพิ่มเติม
17:07 · 30 มกราคม 2026

BITCOIN: Kevin Warsh คือแรงกดดันสุดท้ายที่ทำให้ขาขึ้นพังหรือไม่? 🔨

Bitcoin กำลังขยายการปรับตัวลดลงเข้าสู่โซน 81,000 ดอลลาร์ กลับไปใกล้จุดต่ำสุดในท้องถิ่นล่าสุด ขณะที่ความน่าจะเป็นที่ Kevin Warsh จะถูกเลือกเป็นประธาน Fed คนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดทำนาย (prediction markets) ปรับราคา Warsh ให้เป็นตัวเต็งชัดเจน ส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และสร้างแรงกดดันต่อคริปโตอีกครั้ง ชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด, การลดขนาดงบดุล Fed และอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูงขึ้น ทำให้นักลงทุนวิตกกังวล เนื่องจาก Bitcoin มักได้ประโยชน์จากสภาพคล่องที่สูงและดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อโอกาสของ Warsh เพิ่มขึ้น BTC ปรับตัวลงเข้าสู่ช่วง 81,000–82,000 ดอลลาร์ สูญเสียมากกว่า 3%

ประวัติความเป็นมา

ชื่อเสียง “hawkish” ของ Kevin Warsh เกิดจากช่วงที่เขาอยู่ในคณะกรรมการ Fed ในวิกฤตการเงิน 2008–2009 โดยเขาเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อซ้ำ ๆ แม้เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดและอัตราการว่างงานสูง หลังการล้มละลายของ Lehman Brothers Warsh แย้งว่า Fed ไม่ควรละเลยการจับตาเงินเฟ้อ

ประวัตินี้ทำให้ตลาดเชื่อมโยงการกลับมาของเขากับ อัตราดอกเบี้ยจริงสูงขึ้น, งบดุล Fed ขนาดเล็กลง และสภาพคล่องลดลง — ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสินทรัพย์อย่าง Bitcoin ที่เติบโตได้ดีที่สุดในช่วงดอกเบี้ยต่ำและเงินเฟ้อสูง

Warsh กับ Bitcoin

Warsh เคยตั้งข้อสงสัยต่อ ความเกินพอดีของการเก็งกำไรจากนโยบายการเงินผ่อนคลาย — ซึ่งเขาเคยรวมคริปโตไว้ด้วย แม้เขาจะไม่ได้ต่อต้าน Bitcoin โดยตรง แต่เคยวิจารณ์ความผันผวนและการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง stimulus ของธนาคารกลาง

ครั้งนี้จะยังคิดเหมือนเดิมหรือไม่?

  • ประธาน Fed ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว — นโยบายต้องผ่าน FOMC ทั้งหมด และผลโหวตล่าสุดภายใต้ Powell แสดงให้เห็นความเห็นไม่ตรงกันในคณะกรรมการ

  • แรงกดดันทางการเมืองจากรัฐบาล Trump น่าจะผลักดันนโยบายลดดอกเบี้ยและสนับสนุนการเติบโต หากสภาพการเงินตึงตัวหรือความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสูง Warsh อาจปรับท่าที hawkish ให้ผ่อนคลาย

  • เศรษฐกิจปัจจุบันต่างจากปี 2008 — หนี้สูงขึ้น, ความไวต่อดอกเบี้ยมากขึ้น, ระบบการเงินตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องเร็วขึ้น ผลกระทบระยะยาวจากนโยบายของ Warsh อาจไม่รุนแรงเท่าที่ตลาดกลัว

ความคืบหน้ากฎหมายคริปโต

สหรัฐฯ กำลังใกล้การวางกรอบกฎหมายชัดเจนสำหรับคริปโต คณะกรรมการวุฒิสภาเสนอ Market Structure Bill ที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อกำหนดความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน เช่น SEC และ CFTC แทนโซนกฎหมาย “gray zone” ปัจจุบัน

ประเด็นใหญ่ยังคงเป็น Stablecoin — ว่าบริษัทคริปโตสามารถเสนอผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยหรือรางวัลจากการถือครองหรือไม่ ธนาคารกังวลว่าจะกระทบเงินฝากและเสถียรภาพการเงิน เพื่อหาข้อตกลง White House จะจัดประชุมระดับสูงสัปดาห์หน้า รวมธนาคารใหญ่, บริษัทคริปโต, กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบาย

Bitcoin (กรอบเวลา D1)

แรงขายวันนี้ดัน Bitcoin กลับไปใกล้ จุดต่ำสุดท้องถิ่นเมื่อสองเดือนก่อน ซึ่งเป็นโซนสำคัญที่ผู้ถือขาขึ้นต้องปกป้องเพื่อเรียก แนวรับถัดไปราว 86,000 ดอลลาร์

Source: xStation 5

31 มกราคม 2026, 00:59

