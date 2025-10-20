บิตคอยน์ร่วงหลุดโซนแนวรับสำคัญ 📉

- บิตคอยน์ร่วงลงสู่ระดับ 105,000 ดอลลาร์ ต่ำกว่าเส้น EMA200
- กระแสความเชื่อมั่นที่อ่อนแอบนวอลล์สตรีทยิ่งกดดันตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดลงกว่า 2% ในวันนี้ กำลังทดสอบบริเวณใกล้ 105,000 ดอลลาร์ — ต่ำกว่าเส้น EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) ซึ่งถือเป็นเส้นแบ่งเชิงสัญลักษณ์ระหว่างขาขึ้นกับขาลงของราคา
ขณะนี้แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 110,000 ดอลลาร์ ซึ่งเส้น EMA 200 วันได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นแนวต้านแล้ว นอกจากนี้ การปรับตัวลงของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังกดดันภาวะตลาดคริปโตเคอร์เรนซีให้ซบเซาต่อเนื่อง
