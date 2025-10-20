อ่านเพิ่มเติม
08:16 · 20 ตุลาคม 2025

บิตคอยน์ร่วงหลุดโซนแนวรับสำคัญ 📉

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • บิตคอยน์ร่วงลงสู่ระดับ 105,000 ดอลลาร์ ต่ำกว่าเส้น EMA200
  • กระแสความเชื่อมั่นที่อ่อนแอบนวอลล์สตรีทยิ่งกดดันตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดลงกว่า 2% ในวันนี้ กำลังทดสอบบริเวณใกล้ 105,000 ดอลลาร์ — ต่ำกว่าเส้น EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) ซึ่งถือเป็นเส้นแบ่งเชิงสัญลักษณ์ระหว่างขาขึ้นกับขาลงของราคา

ขณะนี้แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 110,000 ดอลลาร์ ซึ่งเส้น EMA 200 วันได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นแนวต้านแล้ว นอกจากนี้ การปรับตัวลงของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังกดดันภาวะตลาดคริปโตเคอร์เรนซีให้ซบเซาต่อเนื่อง

Source: xStation5

22 ตุลาคม 2025, 15:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
22 ตุลาคม 2025, 14:27

สรุปข่าวเช้า
22 ตุลาคม 2025, 09:12

Netflix ทำผลงานไตรมาส 3 ปี 2025 ได้น่าผิดหวัง
22 ตุลาคม 2025, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก