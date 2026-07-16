หุ้น BlackRock พุ่ง 5% หลังประกาศงบ 🔼 วอลล์สตรีทรายงานอะไรบ้าง?

- หุ้น BlackRock ปรับตัวขึ้นหลังประกาศงบดีกว่าคาด
- BlackRock มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เพิ่มขึ้นเป็น 15.34 ล้านล้านดอลลาร์
- ทั้ง กำไรต่อหุ้น (EPS) และ รายได้ ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์ไว้
- หุ้น BlackRock ปรับตัวขึ้นหลังประกาศงบดีกว่าคาด
- BlackRock มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เพิ่มขึ้นเป็น 15.34 ล้านล้านดอลลาร์
- ทั้ง กำไรต่อหุ้น (EPS) และ รายได้ ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์ไว้
BlackRock (BLK.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่ง หนุนหุ้นพุ่งเกือบ 5% ก่อนเปิดตลาด
BlackRock (BLK.US) ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ตอกย้ำบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลก แม้ตลาดจะคาดหวังไว้สูงอยู่แล้ว แต่บริษัทก็ยังสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคาด ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (Pre-market)
ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ BlackRock
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS): 13.91 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 12.66 ดอลลาร์)
- รายได้: 7.08 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 6.82 พันล้านดอลลาร์)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักและการให้ยืมหลักทรัพย์: 5.73 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 5.60 พันล้านดอลลาร์)
- สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 15.34 ล้านล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 15.19 ล้านล้านดอลลาร์)
- เงินทุนไหลเข้าสุทธิระยะยาว: 199.13 พันล้านดอลลาร์
- เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวม: 191.70 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 175.92 พันล้านดอลลาร์)
BlackRock ปิดไตรมาสด้วย AUM ทำสถิติสูงสุดที่ 15.3 ล้านล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวม 868 พันล้านดอลลาร์ และการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมหลักแบบ Organic ที่ 10%
รายได้รวมเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความต้องการที่แข็งแกร่งในกองทุน ETF กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active และบริการด้านเทคโนโลยี ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Adjusted Operating Margin) ขยายตัวสู่ 45.9% และกำไรต่อหุ้นแบบ Diluted เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน สะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
iShares มีสินทรัพย์ทะลุ 6 ล้านล้านดอลลาร์
แพลตฟอร์ม iShares ของ BlackRock มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 192 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 2 ปี 2026 ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมหลักเติบโตแบบ Organic 8% สะท้อนว่าบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการลงทุนแบบ Passive และความต้องการกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ iShares ทะลุ 6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจาก iShares ยังคงเป็นแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมที่มีความต่อเนื่องและสามารถขยายตัวได้ของบริษัท
นอกจากนี้ BlackRock ยังมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 53 พันล้านดอลลาร์ ในกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active โดยเฉพาะกลยุทธ์เชิงปริมาณ (Systematic Strategies) ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง (Liquid Alternatives) มีเงินทุนไหลเข้าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 7 พันล้านดอลลาร์
กำไรสุทธิของ BlackRock เพิ่มขึ้น 20% YoY สู่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้น 20% แตะระดับใกล้ 1.9 พันล้านดอลลาร์ เช่นกัน การตอบรับเชิงบวกของตลาดสะท้อนให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่รายได้และกำไรจะออกมาดีกว่าคาด แต่เงินทุนยังไหลเข้าสู่ธุรกิจหลักของบริษัทอย่างครอบคลุม ทั้ง ETF กลยุทธ์ Active การลงทุนเชิงปริมาณ และสินทรัพย์ทางเลือก
มุมมองทางเทคนิค: หุ้น BlackRock (กราฟ D1)
ในการซื้อขายวันนี้ ราคาหุ้น BlackRock ขึ้นไปทดสอบระดับเหนือ 1,200 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นแนวต้านสำคัญของฝั่งกระทิง ขณะที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) บริเวณ 1,050 ดอลลาร์ และโซน 910–950 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญในระยะถัดไป
Source: xStation5
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