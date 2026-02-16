IBM เดินสวนกระแส: เพิ่มจำนวนพนักงานระดับเริ่มต้นมากถึง 3 เท่า

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ข่าวส่วนใหญ่เน้นไปที่ข้อมูลแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาค IT โดยคาดว่าในปี 2025 เพียงปีเดียว ประมาณ 250,000 คนในสหรัฐถูกเลิกจ้างจากมาตรการปรับลดต้นทุนแรงงาน (employment-cost optimization) ท่ามกลางบริบทนี้ การประกาศของ IBM จึงโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง
แม้บริษัทจะมีประวัติยาวนานกว่า 120 ปี แต่ยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด IBM ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม IT และถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์ของแทบทุกโซลูชันที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล เราจะพบ IBM อย่างแน่นอน
กลยุทธ์ของ IBM มักเป็นแนวทางที่มีเหตุผล เป็นขั้นตอน และมุ่งเน้นผลลัพธ์ บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัตินี้เข้าสู่สาขา AI แม้บางคนจะวิจารณ์ว่า IBM ระมัดระวังเกินไป แต่บางคนก็ชื่นชมความรอบคอบนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงาน
ในการพูดถึงนโยบายการจ้างงานในงานประชุมที่นิวยอร์ก Nickle LaMoureux กล่าวว่า:
“ใช่ นี่คือบทบาททั้งหมดที่พวกเขาบอกว่า AI จะเข้ามาแทนที่”
ตัวแทนของบริษัทชี้ว่า ความต้องการตำแหน่งระดับเริ่มต้นไม่ได้หายไป เพียงแต่ธรรมชาติของงานเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
IBM กำลังเดินสวนกระแส คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น “ทั่วทั้งบริษัท” แม้ตัวแทนจะไม่เปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจน สิ่งสำคัญคือ นโยบายดังกล่าวไม่ใช่การสานต่อแนวโน้มเดิม แต่เป็นการกลับทิศทาง
ตามข้อมูลจาก Makrotrends บริษัทลดจำนวนพนักงานมาตลอดหลายปี และปีสุดท้ายที่มีแนวโน้มบวกคือ 2019 ในปี 2023 เพียงปีเดียว IBM ถูกคาดการณ์ว่าจะลดจำนวนพนักงานมากกว่า 10% และเริ่มปี 2026 ด้วยจำนวนพนักงานราว 290,000 คน
จากบริบทของคำกล่าวของตัวแทน อาจคาดเดาได้ว่าผู้ตัดสินใจในบริษัท “ถูกเผา” จากการพยายามใช้ AI อย่างเกินคาดในกระบวนการภายใน และปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ตั้งใจจะจัดการผ่านการเพิ่มการจ้างงาน
บริษัทรอดจากสงครามโลกสองครั้งและวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลายครั้ง ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ของ IBM อาจต่อสู้ลำบากแม้เพียงไม่กี่ไตรมาสที่ดอกเบี้ยสูง
IBM.US (D1) – เดินสวนกระแสตลาดแรงงาน ด้วยการเพิ่มจำนวนพนักงานระดับเริ่มต้น แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและเทรนด์ AI จะไม่เอื้ออำนวย
The company has experienced a sharp sell-off despite recently holding near record highs. The EMA structure remains bullish, but a return above the FIBO 61.8 level is key for demand.
