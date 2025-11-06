อ่านเพิ่มเติม
14:46 · 6 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนกันยายนฟื้นตัวขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้มาก หลังจากร่วงลงอย่างหนักในเดือนก่อนหน้า

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี (เดือนกันยายน): +1.3% MoM (คาดการณ์ +3.0% MoM; เดือนก่อนหน้า -4.3% MoM)
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบปรับตามปี (YoY SA): -1.0% (คาดการณ์ +0.1%; เดือนก่อนหน้า -4.2%)

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนกันยายนฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก หลังจากร่วงลงอย่างรุนแรงในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2022 รายงานอีกฉบับระบุว่า เยอรมนียังคงเผชิญความยากลำบากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลักของตน

อย่างไรก็ตาม เยอรมนียังคงเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้
ทั้งคู่เงิน EUR/USD และดัชนี DE40 ยังไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว โดย EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดรายวันที่เหนือกว่า 1.15

 

 

