ข่าวเด่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก

- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนกันยายนฟื้นตัวขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้มาก หลังจากร่วงลงอย่างหนักในเดือนก่อนหน้า
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนกันยายนฟื้นตัวขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้มาก หลังจากร่วงลงอย่างหนักในเดือนก่อนหน้า
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี (เดือนกันยายน): +1.3% MoM (คาดการณ์ +3.0% MoM; เดือนก่อนหน้า -4.3% MoM)
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบปรับตามปี (YoY SA): -1.0% (คาดการณ์ +0.1%; เดือนก่อนหน้า -4.2%)
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนกันยายนฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก หลังจากร่วงลงอย่างรุนแรงในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2022 รายงานอีกฉบับระบุว่า เยอรมนียังคงเผชิญความยากลำบากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลักของตน
อย่างไรก็ตาม เยอรมนียังคงเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้
ทั้งคู่เงิน EUR/USD และดัชนี DE40 ยังไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว โดย EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดรายวันที่เหนือกว่า 1.15
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉