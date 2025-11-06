อ่านเพิ่มเติม
Arm รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด – ทำสถิติสูงสุด

  • Arm Q3 FY2025 Highlights – Growth Fueled by AI & Data Centers

  • รายได้และกำไรเติบโตสูง:

    • รายได้รวม +34% YoY สู่ $1.14 bn → เกินคาด

    • EPS = $0.39 (คาด $0.33)

  • ฐานรายได้หลากหลาย:

    • รายได้จาก Licensing +56%

    • Royalties = $620 mn

    • สัดส่วน non-mobile (Cloud, Automotive, IoT) ครอง >50% ของรายได้จาก royalties

  • การขยายตัวใน AI และ Data Center:

    • แพลตฟอร์ม Neoverse รายได้เพิ่ม 2 เท่า

    • Arm คาดครอง >50% market share ในกลุ่ม top hyperscalers ภายในปี 2025

    • ตอกย้ำบทบาทสำคัญของ Arm ใน โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ AI

Arm Holdings Plc – หุ้นพุ่งแรงก่อนตลาดเปิด หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสูงสุด

  • แรงขับเคลื่อนหลัก: ความต้องการสูงจาก Data Centers, AI, และอุปกรณ์มือถือ

  • ตัวเลขสำคัญ Q3 2025:

    • รายได้รวม: $1.14 bn (+34% YoY) → เกินคาด $1.06 bn

    • EPS: $0.39 → เกินคาด $0.33

  • ภาพรวมธุรกิจ:

    • Arm เป็นผู้นำด้าน การออกแบบโปรเซสเซอร์

    • อยู่ระหว่างบริษัทออกแบบ/ผลิตชิป (เช่น Nvidia, Intel) และบริษัทที่นำดีไซน์ของ Arm ไปใช้ (เช่น Qualcomm, Samsung)

    • ผลประกอบการล่าสุดสะท้อนการเติบโตและการปรับตัวของบริษัทในตลาดโลก

 

Arm Holdings – ผลประกอบการ Q3 2025 และมุมมองเชิงกลยุทธ์

1. โมเดลธุรกิจและผลประกอบการล่าสุด

  • Arm ออกแบบ สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ (“สมอง” หรือชุดคำสั่ง) ให้ผู้ผลิตรายอื่นสร้างชิปของตัวเอง เช่น Qualcomm, Apple, Samsung, Nvidia

  • รายได้จาก Licensing: $525 mn (+56% YoY) จากสัญญาใหม่มูลค่าสูงและการรับรู้รายได้จากสัญญาเดิม

  • รายได้จาก Royalties: $620 mn รายได้รวม non-mobile segments เพิ่มสัดส่วน >50% (Cloud/Networking 10%, Automotive 7%, IoT/Embedded 18%) ลดความพึ่งพามือถือจาก 55% เดิม

  • รายได้รวม Q3: $1.14 bn (+34% YoY)

  • EPS: $0.39

  • กระแสเงินสดอิสระ 12 เดือน: >$1 bn → งบดุลแข็งแกร่ง, Leverage ต่ำ, พร้อมลงทุนต่อเนื่อง

2. การเติบโตใน Data Center และ AI

  • Segment Data Center เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลัก รายได้ Neoverse เพิ่ม 2 เท่า

  • ลูกค้าหลัก ได้แก่ Amazon (AWS) และ Google (Alphabet) เน้นประสิทธิภาพพลังงานสำหรับ AI

  • Arm คาดครอง >50% market share ใน Data Center ภายในปี 2025

  • ชิป Arm ใช้พลังงานต่อหน่วยการประมวลผลต่ำกว่า x86 (Intel, AMD) → ลดค่าไฟหลายล้านดอลลาร์ต่อศูนย์ข้อมูล

3. ความท้าทายและโอกาส

  • ต้นทุนเพิ่มจากโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน → กดดัน Operating Margin ชั่วคราว

  • การลงทุนเหล่านี้ทำให้ Arm เป็นผู้เล่นหลักในยุค AI และมีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ เช่น Project Stargate (OpenAI & SoftBank)

  • หุ้น Arm ขึ้น ~30% YTD แต่โมเดล Licensing + Royalties ให้ความเสถียรและกำไรสูง

4. มุมมองเชิงกลยุทธ์

  • Arm มีธุรกิจหลากหลายและมีกำไรสูง พร้อมกลยุทธ์มุ่งสู่ ผู้นำด้าน AI

  • การปรับตัวจากมือถือไปยัง Data Center และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทำให้ Arm อยู่ในตำแหน่งได้เปรียบในการเก็บเกี่ยวมูลค่าจากนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่

สรุป: Arm ผสมผสาน ธุรกิจหลากหลาย, กำไรสูง, และตำแหน่งผู้นำ AI → พร้อมต่อยอดการเติบโตในอนาคต

 

 

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

