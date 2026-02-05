📌 BoE คงดอกเบี้ย | GBPUSD ร่วงเล็กน้อย หลังเสียงโหวตเชิงพิราบ 📉

- BoE คงดอกเบี้ย แต่โหวตเชิงพิราบชัดเจน 4 ต่อ 5 แสดงสัญญาณแรงกดดันลดดอกเบี้ย ปอนด์อ่อนค่า ตลาดเริ่มคาดการณ์การลดดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026
- BoE คงดอกเบี้ย แต่โหวตเชิงพิราบชัดเจน 4 ต่อ 5 แสดงสัญญาณแรงกดดันลดดอกเบี้ย ปอนด์อ่อนค่า ตลาดเริ่มคาดการณ์การลดดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026
BoE ประกาศดอกเบี้ย – 12:00 PM GMT, สหราชอาณาจักร
-
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง: 3.75% ✅ (ตรงตามคาดและเดิม)
-
ผลโหวต (ขึ้น–คง–ลด): 0–5–4 (คาด: 0–7–2, ก่อนหน้า: 0–4–5)
ปฏิกิริยาตลาด
-
ปอนด์อ่อนค่าต่อเนื่อง:
-
GBPUSD: -0.8%
-
EURGBP: +0.6%
-
-
สาเหตุหลัก: มุมมองเชิงพิราบ (dovish) จากการโหวต MPC มี 4 เสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ยทันที (มากกว่าที่คาด 2 เสียง)
-
ใน ตลาดพันธบัตร (Gilt) ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลงเหลือประมาณ 3.65% หลัง BoE คงดอกเบี้ย
คาดการณ์ตลาดอนาคต
-
ตลาด Swap ปรับคาดการณ์ให้มีการ ลดดอกเบี้ยสองครั้งเต็ม (-44 bps) ภายในปี 2026
-
การเปลี่ยนแปลงเชิงพิราบนี้เกิดจาก การปรับคาดการณ์เศรษฐกิจของ BoE:
-
คาดการณ์ GDP 2026 ลดจาก 1.2% → 0.9%
-
คาดการณ์ เงินเฟ้อ ลดจาก 2.8% → 2.1%
-
BoE มองว่าเงินเฟ้ออาจ ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ตลอดปี 2027–2028
-
Source: xStation5
US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨