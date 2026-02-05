อ่านเพิ่มเติม
20:41 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

📌 BoE คงดอกเบี้ย | GBPUSD ร่วงเล็กน้อย หลังเสียงโหวตเชิงพิราบ 📉

ประเด็นหลัก
  • BoE คงดอกเบี้ย แต่โหวตเชิงพิราบชัดเจน 4 ต่อ 5 แสดงสัญญาณแรงกดดันลดดอกเบี้ย ปอนด์อ่อนค่า ตลาดเริ่มคาดการณ์การลดดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026

BoE ประกาศดอกเบี้ย – 12:00 PM GMT, สหราชอาณาจักร

  • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง: 3.75% ✅ (ตรงตามคาดและเดิม)

  • ผลโหวต (ขึ้น–คง–ลด): 0–5–4 (คาด: 0–7–2, ก่อนหน้า: 0–4–5)

ปฏิกิริยาตลาด

  • ปอนด์อ่อนค่าต่อเนื่อง:

    • GBPUSD: -0.8%

    • EURGBP: +0.6%

  • สาเหตุหลัก: มุมมองเชิงพิราบ (dovish) จากการโหวต MPC มี 4 เสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ยทันที (มากกว่าที่คาด 2 เสียง)

  • ใน ตลาดพันธบัตร (Gilt) ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลงเหลือประมาณ 3.65% หลัง BoE คงดอกเบี้ย

คาดการณ์ตลาดอนาคต

  • ตลาด Swap ปรับคาดการณ์ให้มีการ ลดดอกเบี้ยสองครั้งเต็ม (-44 bps) ภายในปี 2026

  • การเปลี่ยนแปลงเชิงพิราบนี้เกิดจาก การปรับคาดการณ์เศรษฐกิจของ BoE:

    • คาดการณ์ GDP 2026 ลดจาก 1.2% → 0.9%

    • คาดการณ์ เงินเฟ้อ ลดจาก 2.8% → 2.1%

    • BoE มองว่าเงินเฟ้ออาจ ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ตลอดปี 2027–2028

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

