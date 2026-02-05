อ่านเพิ่มเติม
20:40 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

📉 ปอนด์อ่อนก่อน BoE | Silver & Gold กลับลง 💡

สรุปตลาดครึ่งหลังวันพฤหัสบดี

  • ตลาดกำลังรอ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE และ ECB

    • BoE: เหลือเวลาอีกไม่ถึง 14 นาที จะประกาศเวลา 13:00

    • ECB: ประกาศเวลา 14:15

  • การคาดการณ์:

    • ECB น่าจะ คงดอกเบี้ย เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน แม้เศรษฐกิจยุโรปยังแข็งแกร่งและยูโรแข็งค่า

    • BoE คาดว่าจะ คงดอกเบี้ย แม้ความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานอังกฤษเพิ่มขึ้น

ภาพรวมดัชนีหลัก

  • DAX (เยอรมัน): -0.46% (ตลาดเงินสด)

  • CAC40 (ฝรั่งเศส): +0.2%

  • FTSE100 (อังกฤษ): -0.45%

โลหะมีค่ากลับมาปรับตัวลงแรง

  • Silver: -11% เหลือ $78 → ล้างการดีดตัวสองวันก่อนหน้า

  • Gold: -1.7% เหลือ $4,875

  • Platinum contracts: -6.5%

ดัชนียุโรป

  • Stoxx Europe 600: -0.16%

  • Sector performance:

    • ดีที่สุด: Technology และ Media

    • แย่ที่สุด: Automotive

สรุปตลาดวันนี้ 

  • Rheinmetall AG ลดลง 6.9% หลังนักวิเคราะห์ปรับ คาดการณ์กำไรของปีนี้ลง

  • A.P. Moller-Maersk A/S ร่วง 3.8% หลังประกาศ เน้นวินัยด้านต้นทุน ท่ามกลางอัตราค่าระวางที่อ่อนตัวจากการเปิดเส้นทางทะเลแดง

  • KGHM Polska Miedź SA ลดลง 4.9% นำแรงขายหุ้นกลุ่ม วัตถุดิบพื้นฐาน (basic materials)

  • ในทางกลับกัน ราคาทองเงินที่ลดลง ส่งผลบวกต่อ Pandora A/S หุ้นพุ่ง 6.3% ชดเชยการหยุดซื้อหุ้นคืน หลังประกาศ คาดการณ์ยอดขายปีนี้ชะลอตัว

  • Shell Plc ลดลง 2.3% หลังผลกำไร ต่ำกว่าคาดการณ์

ตลาด Forex

  • สกุลเงินที่แข็งแรงที่สุด: ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ

  • สกุลเงินอ่อนค่า: ปอนด์อังกฤษ

ตลาดคริปโต

  • การลดลงของคริปโตเด่นชัด Bitcoin หลุดระดับ £70,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2024

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
