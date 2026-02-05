📉 ปอนด์อ่อนก่อน BoE | Silver & Gold กลับลง 💡

สรุปตลาดครึ่งหลังวันพฤหัสบดี
-
ตลาดกำลังรอ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE และ ECB
-
BoE: เหลือเวลาอีกไม่ถึง 14 นาที จะประกาศเวลา 13:00
-
ECB: ประกาศเวลา 14:15
-
-
การคาดการณ์:
-
ECB น่าจะ คงดอกเบี้ย เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน แม้เศรษฐกิจยุโรปยังแข็งแกร่งและยูโรแข็งค่า
-
BoE คาดว่าจะ คงดอกเบี้ย แม้ความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานอังกฤษเพิ่มขึ้น
-
ภาพรวมดัชนีหลัก
-
DAX (เยอรมัน): -0.46% (ตลาดเงินสด)
-
CAC40 (ฝรั่งเศส): +0.2%
-
FTSE100 (อังกฤษ): -0.45%
โลหะมีค่ากลับมาปรับตัวลงแรง
-
Silver: -11% เหลือ $78 → ล้างการดีดตัวสองวันก่อนหน้า
-
Gold: -1.7% เหลือ $4,875
-
Platinum contracts: -6.5%
ดัชนียุโรป
-
Stoxx Europe 600: -0.16%
-
Sector performance:
-
ดีที่สุด: Technology และ Media
-
แย่ที่สุด: Automotive
-
สรุปตลาดวันนี้
-
Rheinmetall AG ลดลง 6.9% หลังนักวิเคราะห์ปรับ คาดการณ์กำไรของปีนี้ลง
-
A.P. Moller-Maersk A/S ร่วง 3.8% หลังประกาศ เน้นวินัยด้านต้นทุน ท่ามกลางอัตราค่าระวางที่อ่อนตัวจากการเปิดเส้นทางทะเลแดง
-
KGHM Polska Miedź SA ลดลง 4.9% นำแรงขายหุ้นกลุ่ม วัตถุดิบพื้นฐาน (basic materials)
-
ในทางกลับกัน ราคาทองเงินที่ลดลง ส่งผลบวกต่อ Pandora A/S หุ้นพุ่ง 6.3% ชดเชยการหยุดซื้อหุ้นคืน หลังประกาศ คาดการณ์ยอดขายปีนี้ชะลอตัว
-
Shell Plc ลดลง 2.3% หลังผลกำไร ต่ำกว่าคาดการณ์
ตลาด Forex
-
สกุลเงินที่แข็งแรงที่สุด: ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ
-
สกุลเงินอ่อนค่า: ปอนด์อังกฤษ
ตลาดคริปโต
-
การลดลงของคริปโตเด่นชัด Bitcoin หลุดระดับ £70,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2024
