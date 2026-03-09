📈 Boeing ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางข่าว คำสั่งซื้อ 737 MAX ขนาดใหญ่จากจีนที่อาจเกิดขึ้น

หุ้น Boeing (BA.US) ปรับตัวขึ้นกว่า 2.5% หลัง Financial Times รายงานว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับจีนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ เครื่องบิน Boeing 737 MAX จำนวน 500 ลำ คำสั่งซื้อดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน และอาจช่วยสนับสนุน backlog ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
