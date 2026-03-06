หุ้น Ryanair กดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📉

✈️ Ryanair (RYAAY.US) – หุ้นร่วงแรงท่ามกลางความกังวลสงครามตะวันออกกลาง 📉
หุ้น Ryanair ปรับตัวลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด และยังลดลงเล็กน้อยใน pre-market สหรัฐ เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม
ปัจจัยกดดัน
-
นักลงทุนกังวลว่า ความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในตะวันออกกลางและตุรกี อาจส่งผลให้ความต้องการเส้นทางบินของ Ryanair ช่วงฤดูร้อนอ่อนตัวลง
-
การท่องเที่ยวไปยัง ไซปรัส ตุรกี อียิปต์ และเกาะในกรีซ (Aegean/East Mediterranean) มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น
-
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง พุ่งสูงขึ้น และผู้บริโภคอาจเลือกทริปสั้น ๆ ทำให้แรงกดดันต่อผลประกอบการแม้บริษัทรายงานตัวเลขแข็งแกร่ง
ตัวเลขแข็งแกร่งปี 2026
-
กุมภาพันธ์: ผู้โดยสาร 13.3 ล้านคน (+6% YoY) เร่งตัวจาก 12.7 ล้านคนในเดือนมกราคม
-
Load factor สูงถึง 92% คงที่จากปีก่อน และสูงขึ้นจาก 91% ในเดือนมกราคม
-
จำนวนเที่ยวบินเพิ่ม: กุมภาพันธ์ 75,000 เที่ยวบิน vs มกราคม 73,000
-
ปีงบ 2025: ขนส่ง 200.2 ล้านผู้โดยสาร (+9% YoY) เป็นสายการบินยุโรปสายแรกที่ทะลุ 200 ล้านผู้โดยสารต่อปี
-
แนวโน้มปีงบ 2026: ปรับ คาดการณ์ผู้โดยสาร 208 ล้านคน (+4% YoY)
โมเดล Ultra-Low-Cost Carrier ของ Ryanair ยังคงแข็งแกร่ง แม้เผชิญต้นทุนและการแข่งขันสูง
การเพิ่มกำลังบินด้วย Boeing ช่วยรองรับความต้องการสูงในช่วงท่องเที่ยวพีค
ความเสี่ยงจากตะวันออกกลาง
-
ความขัดแย้งในอิหร่านอาจ รบกวนเป้าหมายผู้โดยสารปี 2026
-
หุ้นถูกกดดันให้ต่ำกว่า EMA200 วัน (เส้นสีแดง)
-
การหลุด EMA200 ล่าสุดเกิดใน เมษายน 2025 ก่อนที่หุ้นจะปรับลด เกือบ 30% จากค่าเฉลี่ย
-
แนวรับสำคัญ: ~60 USD ต่อหุ้น → 55 USD (จุดรีแอ็กชันก่อนหน้า)
Source: xStation5
