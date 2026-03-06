อ่านเพิ่มเติม
21:12 · 6 มีนาคม 2026

หุ้น Ryanair กดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📉

-
-
Open account Download free app

✈️ Ryanair (RYAAY.US) – หุ้นร่วงแรงท่ามกลางความกังวลสงครามตะวันออกกลาง 📉

หุ้น Ryanair ปรับตัวลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด และยังลดลงเล็กน้อยใน pre-market สหรัฐ เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม

ปัจจัยกดดัน

  • นักลงทุนกังวลว่า ความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในตะวันออกกลางและตุรกี อาจส่งผลให้ความต้องการเส้นทางบินของ Ryanair ช่วงฤดูร้อนอ่อนตัวลง

  • การท่องเที่ยวไปยัง ไซปรัส ตุรกี อียิปต์ และเกาะในกรีซ (Aegean/East Mediterranean) มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

  • ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง พุ่งสูงขึ้น และผู้บริโภคอาจเลือกทริปสั้น ๆ ทำให้แรงกดดันต่อผลประกอบการแม้บริษัทรายงานตัวเลขแข็งแกร่ง

ตัวเลขแข็งแกร่งปี 2026

  • กุมภาพันธ์: ผู้โดยสาร 13.3 ล้านคน (+6% YoY) เร่งตัวจาก 12.7 ล้านคนในเดือนมกราคม

  • Load factor สูงถึง 92% คงที่จากปีก่อน และสูงขึ้นจาก 91% ในเดือนมกราคม

  • จำนวนเที่ยวบินเพิ่ม: กุมภาพันธ์ 75,000 เที่ยวบิน vs มกราคม 73,000

  • ปีงบ 2025: ขนส่ง 200.2 ล้านผู้โดยสาร (+9% YoY) เป็นสายการบินยุโรปสายแรกที่ทะลุ 200 ล้านผู้โดยสารต่อปี

  • แนวโน้มปีงบ 2026: ปรับ คาดการณ์ผู้โดยสาร 208 ล้านคน (+4% YoY)

โมเดล Ultra-Low-Cost Carrier ของ Ryanair ยังคงแข็งแกร่ง แม้เผชิญต้นทุนและการแข่งขันสูง
การเพิ่มกำลังบินด้วย Boeing ช่วยรองรับความต้องการสูงในช่วงท่องเที่ยวพีค

ความเสี่ยงจากตะวันออกกลาง

  • ความขัดแย้งในอิหร่านอาจ รบกวนเป้าหมายผู้โดยสารปี 2026

  • หุ้นถูกกดดันให้ต่ำกว่า EMA200 วัน (เส้นสีแดง)

  • การหลุด EMA200 ล่าสุดเกิดใน เมษายน 2025 ก่อนที่หุ้นจะปรับลด เกือบ 30% จากค่าเฉลี่ย

  • แนวรับสำคัญ: ~60 USD ต่อหุ้น → 55 USD (จุดรีแอ็กชันก่อนหน้า)

Source: xStation5

9 มีนาคม 2026, 08:36

📈 Boeing ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางข่าว คำสั่งซื้อ 737 MAX ขนาดใหญ่จากจีนที่อาจเกิดขึ้น
5 มีนาคม 2026, 20:02

Stock of the Week: Broadcom ขับเคลื่อนโดย AI ทำสถิติใหม่ 🚀
5 มีนาคม 2026, 19:45

Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
5 มีนาคม 2026, 08:26

📀 Coinbase และ MicroStrategy พุ่งแรง หลังทรัมป์ท้าทายธนาคารบนวอลล์สตรีท
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก