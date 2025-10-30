Boeing หลังประกาศผลประกอบการ: 777X เลื่อนอีกครั้ง

-
Boeing ผิดหวังอีกครั้ง แต่ไม่มากเท่าอดีต
-
777X เลื่อนการส่งมอบเป็นครั้งที่ 6
-
โรงงานผลิตเครื่องบินรบยังคงอยู่ในสถานะ หยุดงานประท้วง
-
รายงานทางการเงินของบริษัทแสดงการฟื้นตัวในระดับ ปานกลาง
-
Boeing – ภาพรวมผลประกอบการล่าสุด
ข้อมูลบริษัท:
Boeing เป็นหนึ่งในบริษัทด้านอวกาศและกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ออกแบบและผลิตเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินทหาร รวมถึงให้บริการและสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้งานทั่วโลก
ผลประกอบการล่าสุด:
รายงานล่าสุดทำให้นักลงทุนผิดหวัง แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการล่มสลายของความเชื่อมั่น ผลประกอบการดีขึ้นในระดับที่น้อยกว่าคาด แต่ไม่ได้บ่งชี้ถึงการสูญเสียความสามารถในการดำเนินงาน อัตราการฟื้นตัวยังคงไม่สม่ำเสมอ แต่พื้นฐานการผลิตและพอร์ตคำสั่งซื้อยังคงให้เหตุผลสำหรับความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง
ปัจจัยลบสำคัญ:
-
ขาดทุน 4.9 พันล้านดอลลาร์ จากความล่าช้าโครงการ 777X ซึ่งเป็นการเลื่อนครั้งที่ 6 และโครงการมีค่าใช้จ่ายรวมเกิน 11 พันล้านดอลลาร์
-
CEO ของบริษัทระบุว่ายังมีงานมากกับหน่วยงานกำกับดูแลก่อนการอนุมัติเต็มรูปแบบและเริ่มการผลิตจำนวนมาก
-
การหยุดงานที่โรงงานผลิตเครื่องบินรบใน Missouri และ Illinois ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อการผลิตและบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม F-15 และ F/A 18
-
ภาคกลาโหมมีสัดส่วนรายได้ราว หนึ่งในสาม ของบริษัท และบทบาทเชิงกลยุทธ์ต่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นเหตุผลว่าทำไม Boeing ยังอยู่ในตลาดแม้มีข้อผิดพลาดและความขัดแย้งหลายปี
ปัจจัยบวก:
-
การผลิตเครื่องบิน 737 มีความเสถียร และบริษัทมุ่งสู่เป้าหมายผลิต 47–52 ลำต่อเดือน
-
พอร์ตคำสั่งซื้อเติบโตชัดเจน มีทั้งหมด 5,900 ลำ เพิ่มขึ้น 821 ลำ ในปีนี้
-
ความสามารถทำกำไรปรับตัวดีขึ้น:
-
ส่วนเครื่องบินพาณิชย์: เพิ่มอัตรากำไรปีต่อปี 49%
-
ส่วนกลาโหม: รายได้เพิ่ม 25% และมีกำไร 114 ล้านดอลลาร์
-
-
บริษัทยังเผชิญความท้าทายด้านวิศวกรรม การเงิน กฎหมาย บุคลากร และกลยุทธ์ แต่แนวโน้มผลประกอบการชี้ถึงการฟื้นตัวช้าแต่มีทิศทางดี
สรุป:
แม้ผลประกอบการยังคงน่าผิดหวัง แต่ พื้นฐานการผลิตและคำสั่งซื้อ ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และนักลงทุนยังสามารถมองเห็นโอกาสระยะยาวได้
BA.US (D1)
