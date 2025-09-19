อ่านเพิ่มเติม

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

15:20 19 กันยายน 2025

  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75%

    ก้าวใหม่สู่การปกติ: BOJ จะเริ่มขายกองทุน ETF (และ J-REIT) ที่ถืออยู่ กำหนดกรอบไว้ราว ¥620,000 ล้าน/ปี สำหรับ ETF ซึ่งเทียบเท่าประมาณ 0.05% ของปริมาณการซื้อขายรายวัน

    หลังการตัดสินใจ เงินเยน (JPY) แข็งค่าขึ้นชัดเจน ขณะที่ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นร่วง ตลาดเปลี่ยนโหมดสู่ risk-off โดย JP225 ลดลงถึง 1.90%

    ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 29–30 ตุลาคม เพิ่มขึ้นเป็น 55%

    การที่ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่ทำให้ตลาดประหลาดใจนัก แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ น้ำเสียงที่เข้มงวด (hawkish) สมาชิกสองคนเสนอขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานเป็น 0.75% สะท้อนแรงกดดันภายในที่เพิ่มขึ้นต่อการเข้มงวดนโยบาย คำพูดของ BOJ เปลี่ยนไปในทิศทางนี้เพราะความไม่แน่นอนลดลงหลังข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ และเงินเฟ้อมีแนวโน้มเข้าใกล้เป้าหมายในช่วงปลายกรอบคาดการณ์ 3 ปี ท่ามกลางสัญญาณเหล่านี้ ตลาดเริ่มประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยครั้งหน้าอยู่ที่ราว 50/50

    การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
    นอกจากดอกเบี้ย สิ่งใหม่คือแผน BOJ ลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง โดยจะทยอยขาย ETF (และ J-REIT) ตามรายงานที่ระดับประมาณ ¥620,000 ล้านต่อปี ด้วยขนาดพอร์ตที่ BOJ ถืออยู่ การขายในจังหวะนี้จะใช้เวลามากกว่าศตวรรษ ซึ่งเป็นไปตามเจตนา เพื่อลดอิทธิพลต่อการตลาดโดยไม่ให้เกิดความปั่นป่วน

    ปฏิกิริยาตลาด
    การตัดสินใจครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็น “hawkish hold” หุ้นญี่ปุ่นพลิกกลับลง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ BOJ ถือหุ้นอยู่มาก ขณะที่กลุ่มธนาคารถูกมองว่าได้ประโยชน์จากการปรับสมดุลงบดุล USDJPY ร่วงกว่า 0.52% ทันทีหลังประกาศ และตลาดสวอปเร่งปรับราคาใหม่ให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมอยู่ที่ 53%

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาตลาดส่วนใหญ่ถูกลดทอนลงระหว่างการแถลงข่าวของผู้ว่าการ BOJ นายคาซุโอะ อุเอดะ
เขาลดน้ำหนักความเห็นแย้งของ Takata และ Tamura พร้อมระบุว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่เห็นการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในด้านการลงทุน ค่าแรง หรือการจ้างงาน อีกทั้งยังชี้ถึงความเสี่ยงด้านลบจากมาตรการภาษีและความไม่แน่นอนด้านค่าเงิน

อุเอดะย้ำว่า BOJ จะเดินหน้าขาย ETF/J-REIT ต่อไปจนกว่าจะยกเลิกการถือครองทั้งหมด (ตามอัตราปัจจุบันคาดว่าจะใช้เวลาราว 112 ปี) นโยบายยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูล โดยอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจและราคายังคงเคลื่อนไหวตามคาดการณ์

หลังการแถลงข่าว ตลาดได้ย้อนกลับการเคลื่อนไหวทันทีหลังประกาศตัดสินใจ และค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง

หุ้น:
