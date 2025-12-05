สรุปข่าวเข้า

- ภาคเอเชีย–แปซิฟิกเปิดการซื้อขายด้วยบรรยากาศสงบและเป็นบวก
- ดัชนีจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.80–1.10%, ขณะที่ SG20cash ลดลง 0.08%, AU200.cash บวก 0.10%, และดัชนีญี่ปุ่น JP225 ลดลง 0.25%
- วันนี้ตลาดรอคอยการเผยแพร่รายงาน PCE ของสหรัฐฯ เดือนกันยายน (ประกาศล่าช้า)
- ในเดือนตุลาคม การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นลดลง –3.0% YoY และ –3.5% MoM ต่ำกว่าคาดอย่างมาก สะท้อนอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอและซับซ้อนต่อการถกเถียงนโยบายของ BOJ ในเดือนธันวาคม
- แม้ตัวเลขจะอ่อน แต่รายงานภายในชี้ว่า BOJ มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย 25 bp ในเดือนธันวาคม โดยต้องการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นสู่ 0.75% และยังเปิดกว้างต่อการเข้มงวดแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะถัดไป
- WSJ รายงานว่า Masayoshi Son กำลังพิจารณาโครงการนิคมอุตสาหกรรมด้าน AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์บนที่ดินของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐ–ญี่ปุ่น
- ราคาทองคำ ยังทรงตัวเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ วันนี้เพิ่มขึ้น 0.42%
- ขณะที่ น้ำมันปรับลง 0.27% สู่ 59.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- Netflix อยู่ระหว่างการเจรจาพิเศษเพื่อเข้าซื้อ Warner Bros Discovery โดยมีรายงานว่าราคาเสนออยู่ที่ 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมเงื่อนไขเจรจาแบบผูกขาด
- ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ปรับลดดอกเบี้ย 25 bp สู่ 5.25% ด้วยมติเอกฉันท์ แม้เงินรูปีเผชิญแรงกดดัน แต่เศรษฐกิจที่ยังเติบโตแข็งแกร่งและภาวะเงินเฟ้อลดลงทำให้มีช่องว่างสำหรับการผ่อนคลาย ผู้ว่าการ Malhotra ระบุว่านี่คือ “ช่วงเวลาทองที่หาได้ยาก”
- Moore Threads พุ่งขึ้นกว่า 400% ในวันแรกของการเทรดที่เซี่ยงไฮ้ ในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ GPU ของจีน หุ้นของ “Nvidia เวอร์ชันจีน” พุ่งแรงหลังการระดมทุน IPO มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงสนับสนุนทุนมหาศาลต่อผู้ผลิต GPU ในประเทศ ท่ามกลางการคุมเข้มส่งออกชิปขั้นสูงของสหรัฐต่อ Nvidia
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉
ข่าวเด่น: ตัวเลขปลดพนักงานในรายงาน Challenger ของสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้า 🔎