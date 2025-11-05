บันทึกการประชุม BoJ 🚩

รายงานบันทึกการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก และการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมมีดังนี้:
-
กรรมการเห็นพ้องกันว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
-
สมาชิกหลายคนเห็นว่าควรรักษาจุดยืนทางนโยบายการเงินในปัจจุบันไว้ก่อน เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และระดับราคา
-
สมาชิกคนหนึ่งระบุว่า BoJ ควรสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงิน เนื่องจากการเติบโตอาจชะลอตัวชั่วคราวจากผลกระทบของภาษีสหรัฐฯ
-
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ยังไม่สายเกินไปที่จะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ก่อนเดินหน้ากระบวนการปรับนโยบายสู่ภาวะปกติ
-
ผู้เข้าร่วมบางคนเห็นว่า เงื่อนไขในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเริ่มมีมากขึ้น แต่ธนาคารไม่ควรสร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการปรับขึ้นเร็วเกินไป
-
สมาชิกอีกคนเสนอว่า เวลานี้อาจเหมาะสมที่จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง เนื่องจากผ่านมาแล้วกว่าครึ่งปีตั้งแต่การปรับขึ้นครั้งก่อน แต่ก็ควรรอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
-
อีกคนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการคาดการณ์อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกำไรบริษัทและข้อมูลการเจรจาค่าจ้าง ว่าแนวโน้มการขึ้นค่าจ้างจะไม่สะดุดลง
-
ผู้เข้าร่วมบางคนเสนอว่า BoJ ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้ข้อมูลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกและแนวโน้มทั้งปีของบริษัทต่าง ๆ
-
อีกหนึ่งความเห็นระบุว่า การเลื่อนเวลาการขึ้นดอกเบี้ยออกไปอาจช่วยให้เห็นภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชัดเจนขึ้น แม้ต้นทุนของการรอก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามเวลา
-
สมาชิกบางส่วนอภิปรายถึง “ต้นทุนและผลประโยชน์” ของการรอต่อไป โดยอ้างถึงประสบการณ์อันยาวนานของญี่ปุ่นกับภาวะเงินฝืด
-
สมาชิกคนหนึ่งย้ำว่า ควรรักษานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ตราบใดที่ความคาดหวังเงินเฟ้อยังไม่มั่นคงเพียงพอ
-
หลายคนระบุว่าผลกำไรของผู้ส่งออกญี่ปุ่นยังมี “กันชน” จากช่วงหลายปีที่เงินเยนอ่อนค่า ทำให้ได้รับผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ ไม่มาก
-
อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมกล่าวเสริมว่า ผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ นั้นน้อยกว่าที่คาด และไม่น่าจะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะงักงัน
