อ่านเพิ่มเติม
16:26 · 5 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
OIL
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (05.11.2025)
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดโฟกัสของตลาดวันนี้
ซึ่งอาจกำหนดทิศทางการลงทุนในระยะสั้นและมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางในเดือนต่อ ๆ ไป

🌍 ยุโรป

ตลาดในยุโรปให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ ดัชนี PMI ภาคบริการ จากหลายประเทศ ได้แก่ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน และยูโรโซน เพื่อประเมินภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และแนวโน้มของภาคบริการซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

🇺🇸 สหรัฐอเมริกา

ตลาดจับตา รายงานการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) และ ดัชนี ISM ภาคบริการ ซึ่งจะสะท้อนสภาพตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (Shutdown) ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและความผันผวนในตลาด นอกจากนี้ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและการเงิน

📊 ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าคาด

อาจช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินตลาดเกิดใหม่
ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือฟรังก์สวิส

🕗 ตารางข้อมูลสำคัญวันนี้ (เวลา CET)

เวลา ประเทศ รายการ ตัวเลขล่าสุด ตัวเลขก่อนหน้า หมายเหตุ
08:00 เยอรมนี คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม (ก.ย.) +1.1% m/m (คาด +1%) -0.4% ดีกว่าคาด
08:45 ฝรั่งเศส การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ย.) +0.1% -0.7%
09:00 สาธารณรัฐเช็ก CPI เบื้องต้น (ต.ค.) +0.3% m/m / +2.3% y/y -0.6%
09:15 สเปน ดัชนีบริการ PMI (ต.ค.) 54.6 54.3
09:30 สวีเดน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.75% คงเดิม
09:45 อิตาลี ดัชนีบริการ PMI (ต.ค.) 53 52.5
09:50 ฝรั่งเศส ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.) 47.1 48.5
09:55 เยอรมนี ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.) 54.5 51.5
10:00 ยูโรโซน ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.) 52.6 51.3
10:00 อิตาลี ยอดค้าปลีก m/m (ก.ย.) +0.2% -0.1%
10:30 สหราชอาณาจักร ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.) 51.1 50.8
11:00 ยูโรโซน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ก.ย.) -0.1% m/m / -0.2% y/y -0.3% / -0.6%
11:00 เยอรมนี สุนทรพจน์ของประธานบุนเดสบังค์ Joachim Nagel
13:00 สหรัฐฯ ยอดคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย (รายสัปดาห์) +7.1%
14:00 ฮังการี รายงานการประชุมธนาคารกลาง (ต.ค.)
14:15 สหรัฐฯ รายงานจ้างงานภาคเอกชน ADP (ต.ค.) +28k -32k สำคัญมาก
15:45 สหรัฐฯ ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.) 55.2 54.2
16:00 สหรัฐฯ รายงาน ISM ภาคบริการ (ต.ค.) 50.7 50.0 ตัวชี้วัดหลัก
16:00 โปแลนด์ แถลงการณ์นโยบายการเงิน (พ.ย.)
16:30 สหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ น้ำมันดิบ +1 ล้านบาร์เรล -6.86 ล้านบาร์เรล

💼 ตารางประกาศผลประกอบการ

ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ:

  • Novo Nordisk

  • McDonald’s Corporation

หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ:

  • Qualcomm Incorporated

  • Arm Holdings

  • Applovin Corporation

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก