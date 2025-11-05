ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (05.11.2025)
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดโฟกัสของตลาดวันนี้
ซึ่งอาจกำหนดทิศทางการลงทุนในระยะสั้นและมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางในเดือนต่อ ๆ ไป
🌍 ยุโรป
ตลาดในยุโรปให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ ดัชนี PMI ภาคบริการ จากหลายประเทศ ได้แก่ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน และยูโรโซน เพื่อประเมินภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และแนวโน้มของภาคบริการซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
ตลาดจับตา รายงานการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) และ ดัชนี ISM ภาคบริการ ซึ่งจะสะท้อนสภาพตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (Shutdown) ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและความผันผวนในตลาด นอกจากนี้ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและการเงิน
📊 ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าคาด
อาจช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินตลาดเกิดใหม่
ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือฟรังก์สวิส
🕗 ตารางข้อมูลสำคัญวันนี้ (เวลา CET)
|เวลา
|ประเทศ
|รายการ
|ตัวเลขล่าสุด
|ตัวเลขก่อนหน้า
|หมายเหตุ
|08:00
|เยอรมนี
|คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม (ก.ย.)
|+1.1% m/m (คาด +1%)
|-0.4%
|ดีกว่าคาด
|08:45
|ฝรั่งเศส
|การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ย.)
|+0.1%
|-0.7%
|–
|09:00
|สาธารณรัฐเช็ก
|CPI เบื้องต้น (ต.ค.)
|+0.3% m/m / +2.3% y/y
|-0.6%
|–
|09:15
|สเปน
|ดัชนีบริการ PMI (ต.ค.)
|54.6
|54.3
|–
|09:30
|สวีเดน
|อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
|1.75%
|คงเดิม
|–
|09:45
|อิตาลี
|ดัชนีบริการ PMI (ต.ค.)
|53
|52.5
|–
|09:50
|ฝรั่งเศส
|ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.)
|47.1
|48.5
|–
|09:55
|เยอรมนี
|ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.)
|54.5
|51.5
|–
|10:00
|ยูโรโซน
|ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.)
|52.6
|51.3
|–
|10:00
|อิตาลี
|ยอดค้าปลีก m/m (ก.ย.)
|+0.2%
|-0.1%
|–
|10:30
|สหราชอาณาจักร
|ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.)
|51.1
|50.8
|–
|11:00
|ยูโรโซน
|ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ก.ย.)
|-0.1% m/m / -0.2% y/y
|-0.3% / -0.6%
|–
|11:00
|เยอรมนี
|สุนทรพจน์ของประธานบุนเดสบังค์ Joachim Nagel
|–
|–
|–
|13:00
|สหรัฐฯ
|ยอดคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย (รายสัปดาห์)
|+7.1%
|–
|–
|14:00
|ฮังการี
|รายงานการประชุมธนาคารกลาง (ต.ค.)
|–
|–
|–
|14:15
|สหรัฐฯ
|รายงานจ้างงานภาคเอกชน ADP (ต.ค.)
|+28k
|-32k
|สำคัญมาก
|15:45
|สหรัฐฯ
|ดัชนีบริการการเงิน PMI (ต.ค.)
|55.2
|54.2
|–
|16:00
|สหรัฐฯ
|รายงาน ISM ภาคบริการ (ต.ค.)
|50.7
|50.0
|ตัวชี้วัดหลัก
|16:00
|โปแลนด์
|แถลงการณ์นโยบายการเงิน (พ.ย.)
|–
|–
|–
|16:30
|สหรัฐฯ
|การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์
|น้ำมันดิบ +1 ล้านบาร์เรล
|-6.86 ล้านบาร์เรล
|–
💼 ตารางประกาศผลประกอบการ
ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ:
-
Novo Nordisk
-
McDonald’s Corporation
หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ:
-
Qualcomm Incorporated
-
Arm Holdings
-
Applovin Corporation
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉