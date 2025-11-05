ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสในเดือนกันยายน พุ่งขึ้น 0.8% (เทียบรายเดือน) สูงกว่าที่คาดไว้มาก (0.1%) และฟื้นตัวจากการหดตัว -0.9% ในเดือนก่อนหน้า 🇫🇷
ผลลัพธ์นี้สะท้อนถึง การฟื้นตัวที่ชัดเจนของภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศส บ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจ และช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมถึงค่าเงินยูโร
EUR/USD ขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูลเศรษฐกิจฝรั่งเศสออกมาดีกว่าคาด
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉