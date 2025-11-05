อ่านเพิ่มเติม
16:28 · 5 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสในเดือนกันยายน พุ่งขึ้น 0.8% (เทียบรายเดือน) สูงกว่าที่คาดไว้มาก (0.1%) และฟื้นตัวจากการหดตัว -0.9% ในเดือนก่อนหน้า 🇫🇷

ผลลัพธ์นี้สะท้อนถึง การฟื้นตัวที่ชัดเจนของภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศส บ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจ และช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมถึงค่าเงินยูโร

EUR/USD ขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูลเศรษฐกิจฝรั่งเศสออกมาดีกว่าคาด

 

Source: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก