ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀

- ดัชนี PMI ภาคบริการหลักของยุโรป ทั้งอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และยูโรโซน ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย
- ฝรั่งเศสและอิตาลีแสดง การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ภาพรวมยูโรโซนยังคงขยายตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไป
วันนี้มีการประกาศ ดัชนี PMI ภาคบริการสำคัญในยุโรป หลายประเทศ:
อิตาลี (Services PMI ต.ค.): 54 (คาด 53; ก.ย. 52.5)
ภาคบริการของอิตาลียังคงขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนี PMI สูงกว่าคาดและเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแรงขับเคลื่อนบวกในอุตสาหกรรมบริการ
ฝรั่งเศส (Financial Services PMI ต.ค.): 48 (คาด 47.1; ก.ย. 48.5)
ภาคบริการทางการเงินของฝรั่งเศสยังคงหดตัว แต่ดัชนี PMI 48 ออกมาดีกว่าที่คาด การลดลงเริ่มชะลอตัว แม้ยังต่ำกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย
เยอรมนี (Financial Services PMI ต.ค.): 54.6 (คาด 54.5; ก.ย. 51.5)
ภาคบริการทางการเงินของเยอรมนีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี PMI สูงกว่าคาดและพุ่งขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนการเร่งตัวของกิจกรรม ความต้องการที่มั่นคง และความเชื่อมั่นโดยรวมในภาคนี้
ยูโรโซน (Financial Services PMI ต.ค.): 53 (คาด 52.6; ก.ย. 51.3)
ภาคบริการทางการเงินในยูโรโซนขยายตัวเกินความคาดหมาย ดัชนี PMI เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการเติบโตอย่างมั่นคงแต่ต่อเนื่องในภูมิภาค
💶 ข้อมูลเชิงบวกจากยุโรปหนุนค่าเงิน ยูโร (EUR) ให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD ขยับขึ้นตอบรับ PMI ที่ออกมาดี)
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉