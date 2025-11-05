อ่านเพิ่มเติม
16:31 · 5 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • ดัชนี PMI ภาคบริการหลักของยุโรป ทั้งอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และยูโรโซน ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย
  • ฝรั่งเศสและอิตาลีแสดง การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ภาพรวมยูโรโซนยังคงขยายตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไป

วันนี้มีการประกาศ ดัชนี PMI ภาคบริการสำคัญในยุโรป หลายประเทศ:

  • อิตาลี (Services PMI ต.ค.): 54 (คาด 53; ก.ย. 52.5)
    ภาคบริการของอิตาลียังคงขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนี PMI สูงกว่าคาดและเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแรงขับเคลื่อนบวกในอุตสาหกรรมบริการ

  • ฝรั่งเศส (Financial Services PMI ต.ค.): 48 (คาด 47.1; ก.ย. 48.5)
    ภาคบริการทางการเงินของฝรั่งเศสยังคงหดตัว แต่ดัชนี PMI 48 ออกมาดีกว่าที่คาด การลดลงเริ่มชะลอตัว แม้ยังต่ำกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย

  • เยอรมนี (Financial Services PMI ต.ค.): 54.6 (คาด 54.5; ก.ย. 51.5)
    ภาคบริการทางการเงินของเยอรมนีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี PMI สูงกว่าคาดและพุ่งขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนการเร่งตัวของกิจกรรม ความต้องการที่มั่นคง และความเชื่อมั่นโดยรวมในภาคนี้

  • ยูโรโซน (Financial Services PMI ต.ค.): 53 (คาด 52.6; ก.ย. 51.3)
    ภาคบริการทางการเงินในยูโรโซนขยายตัวเกินความคาดหมาย ดัชนี PMI เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการเติบโตอย่างมั่นคงแต่ต่อเนื่องในภูมิภาค

💶 ข้อมูลเชิงบวกจากยุโรปหนุนค่าเงิน ยูโร (EUR) ให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD ขยับขึ้นตอบรับ PMI ที่ออกมาดี)

 

Source: xStation5
7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก