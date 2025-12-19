การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)

สรุปการแถลงข่าวผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (วันนี้)
ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาซึโอะ อูเอดะ แสดงมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในระดับปานกลาง แม้ยังมีจุดอ่อนบางประการอยู่ก็ตาม เขาชี้ว่าข้อมูลจากแบบสำรวจ Tankan สะท้อนความไม่แน่นอนของการคาดการณ์ผลประกอบการภาคธุรกิจที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงทัศนคติของภาคธุรกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายการค้ายังสร้างความไม่แน่นอนน้อยลง สะท้อนการเปลี่ยนมุมมองต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
ในด้านนโยบายการเงิน อูเอดะเน้น 3 ประเด็นสำคัญ
-
ค่าจ้างมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า จากนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างของภาคเอกชน ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการบริโภค
-
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก แม้อัตราดอกเบี้ยนามธรรมจะปรับขึ้น หมายความว่านโยบายการเงินยังคงผ่อนคลาย
-
BoJ จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป หากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามประมาณการ โดยเปิดพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ
ผู้ว่าการ BoJ แสดงความกังวลต่อผลกระทบจากการคุมเข้มนโยบายการเงินในระดับต่ำ โดยระบุว่ายังไม่เห็นผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจากการขึ้นดอกเบี้ยทั้งในรอบนี้และรอบก่อนหน้า เขายังกล่าวว่า การที่อัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สำหรับเขา โดยชี้ว่าระดับดอกเบี้ยนามธรรมไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักที่ควรจับตา
สำหรับทิศทางในอนาคต อูเอดะระบุว่า BoJ จะศึกษาระดับ อัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง (Neutral Rate) ไปพร้อมกับการตอบสนองของเศรษฐกิจและราคา ซึ่งสะท้อนแนวทางที่ยืดหยุ่นและอิงกับสภาพเศรษฐกิจจริง เขาเน้นว่าการประเมินเศรษฐกิจควรมองเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นหรืออัตราธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญกับ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและภาวะสินเชื่อ มากกว่า นอกจากนี้ ช่วงคาดการณ์ของ neutral rate ของ BoJ ยังค่อนข้างกว้าง ทำให้ธนาคารกลางมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับนโยบายตามสถานการณ์
ท้ายที่สุด ผู้ว่าการ BoJ กล่าวเสริมว่า การอ่อนค่าของเงินเยนในช่วงล่าสุดอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
The USDJPY pair resumes its long-term uptrend following the BoJ's decision and Ueda's comments. The pair defended the support zones marked by the 50-day EMA (blue curve on the chart) and negated the bearish divergence that was laying the groundwork for the end of the current trend. However, it is worth remembering that USDJPY is a highly volatile pair and may negate the current movements, especially immediately after the BoJ's decision, which in itself increases speculative movements. Source: xStation
