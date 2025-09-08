อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Braze พุ่ง 12% หลังคาดการณ์ผลประกอบการสดใส 📌

09:14 8 กันยายน 2025

หุ้น Braze (BRZE.US) พุ่งสูงสุด 19% ในช่วง Pre-market หลังผลประกอบการไตรมาส 2 เกินคาด และแนวโน้มไตรมาส 3 ดีกว่าที่คาด

  • ในช่วงเทรดจริง ปรับตัวขึ้น 12%

  • ผู้บริหารชี้ว่าได้แรงหนุนจาก AI-driven personalization และแนวโน้ม first-party data

  • บริษัททำเซอร์ไพรส์เชิงบวกด้าน การต่อสัญญาและการปิดดีลใหญ่

สรุปผลประกอบการหลัก:

  • Q2 รายได้: 180.1 ล้านดอลลาร์ (คาด 171.7 ล้าน)

  • Q2 EPS ปรับปรุง: 0.15 ดอลลาร์ (คาด 0.03)

  • Q2 ขาดทุนสุทธิ: 27.9 ล้านดอลลาร์

  • Adjusted gross margin: 69.3% (คาด 69.7%)

  • Q3 แนวโน้มรายได้: 183.5–184.5 ล้านดอลลาร์ (คาด 180.3 ล้าน)

  • Q3 EPS ปรับปรุง: 0.06–0.07 ดอลลาร์ (คาด 0.02)

  • FY26 แนวโน้มรายได้: 717–720 ล้านดอลลาร์ (ปรับขึ้นจาก 702–706 ล้าน; คาด 704.4 ล้าน)

  • FY26 EPS ปรับปรุง: 0.41–0.42 ดอลลาร์ (ปรับขึ้นจาก 0.15–0.18; คาด 0.17)

จุดสำคัญที่ต้องติดตามคือ ความสามารถในการทำกำไร — อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย แต่การบริหารงานเชิงปฏิบัติการช่วยชดเชยผลกระทบนี้ โดย Net Revenue Retention (NRR) ลดลงแต่เริ่มผ่อนคลายตลอดไตรมาส

โดยรวม ผลประกอบการสะท้อนว่า Braze สามารถรับมือกับสภาพเศรษฐกิจผสมผสาน ขณะรักษาการเติบโตของการสมัครสมาชิกในระดับกลางถึงสูง (mid-teens)
นอกจากนี้ การปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้ง Q3 และ FY26 ยังชี้ถึง ความต้องการลูกค้าที่ยั่งยืนสำหรับ AI และ personalization ขับเคลื่อนด้วย first-party data

หุ้น:
🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

