หุ้น Braze พุ่ง 12% หลังคาดการณ์ผลประกอบการสดใส 📌

หุ้น Braze (BRZE.US) พุ่งสูงสุด 19% ในช่วง Pre-market หลังผลประกอบการไตรมาส 2 เกินคาด และแนวโน้มไตรมาส 3 ดีกว่าที่คาด
-
ในช่วงเทรดจริง ปรับตัวขึ้น 12%
-
ผู้บริหารชี้ว่าได้แรงหนุนจาก AI-driven personalization และแนวโน้ม first-party data
-
บริษัททำเซอร์ไพรส์เชิงบวกด้าน การต่อสัญญาและการปิดดีลใหญ่
สรุปผลประกอบการหลัก:
-
Q2 รายได้: 180.1 ล้านดอลลาร์ (คาด 171.7 ล้าน)
-
Q2 EPS ปรับปรุง: 0.15 ดอลลาร์ (คาด 0.03)
-
Q2 ขาดทุนสุทธิ: 27.9 ล้านดอลลาร์
-
Adjusted gross margin: 69.3% (คาด 69.7%)
-
Q3 แนวโน้มรายได้: 183.5–184.5 ล้านดอลลาร์ (คาด 180.3 ล้าน)
-
Q3 EPS ปรับปรุง: 0.06–0.07 ดอลลาร์ (คาด 0.02)
-
FY26 แนวโน้มรายได้: 717–720 ล้านดอลลาร์ (ปรับขึ้นจาก 702–706 ล้าน; คาด 704.4 ล้าน)
-
FY26 EPS ปรับปรุง: 0.41–0.42 ดอลลาร์ (ปรับขึ้นจาก 0.15–0.18; คาด 0.17)
จุดสำคัญที่ต้องติดตามคือ ความสามารถในการทำกำไร — อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย แต่การบริหารงานเชิงปฏิบัติการช่วยชดเชยผลกระทบนี้ โดย Net Revenue Retention (NRR) ลดลงแต่เริ่มผ่อนคลายตลอดไตรมาส
โดยรวม ผลประกอบการสะท้อนว่า Braze สามารถรับมือกับสภาพเศรษฐกิจผสมผสาน ขณะรักษาการเติบโตของการสมัครสมาชิกในระดับกลางถึงสูง (mid-teens)
นอกจากนี้ การปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้ง Q3 และ FY26 ยังชี้ถึง ความต้องการลูกค้าที่ยั่งยืนสำหรับ AI และ personalization ขับเคลื่อนด้วย first-party data