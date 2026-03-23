18:25 · 23 มีนาคม 2026

BREAKING: ความคืบหน้าในการเจรจาอิหร่าน ทำให้น้ำมันร่วง 10% ❗📉🚨

ทรัมป์สั่งกระทรวงกลาโหมเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปอีก 5 วัน เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์และได้ผลในช่วงสองวันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของเขา

ปฏิกิริยาของตลาดเกิดขึ้นทันที: ดอลลาร์ลดค่าลงอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นและทองคำปรับตัวสูงขึ้น

คำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของทรัมป์
แหล่งที่มา: Truth Social

26 มีนาคม 2026, 21:39

