BREAKING: ความคืบหน้าในการเจรจาอิหร่าน ทำให้น้ำมันร่วง 10% ❗📉🚨

ทรัมป์สั่งกระทรวงกลาโหมเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปอีก 5 วัน เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์และได้ผลในช่วงสองวันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของเขา
ปฏิกิริยาของตลาดเกิดขึ้นทันที: ดอลลาร์ลดค่าลงอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นและทองคำปรับตัวสูงขึ้น
คำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของทรัมป์
แหล่งที่มา: Truth Social
