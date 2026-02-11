อ่านเพิ่มเติม
23:31 · 11 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: ปริมาณสำรองน้ำมันสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล!

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์

  • ปริมาณน้ำมันดิบ: +8.53 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ +1 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า -3.46 ล้านบาร์เรล)

  • ปริมาณน้ำมันเบนซิน: +1.16 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -0.4 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า +0.68 ล้านบาร์เรล)

  • ปริมาณน้ำมันดีสทิลเลต: -2.7 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -1.2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า -5.55 ล้านบาร์เรล)

ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 8.53 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากที่ 1 ล้านบาร์เรล และเป็นการพลิกกลับอย่างชัดเจนจากการลดลงครั้งก่อน -3.46 ล้านบาร์เรล
→ การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของปริมาณน้ำมันดิบนี้อาจ กดดันราคาน้ำมันในระยะสั้น

 

Source: xStation5

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:21

⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:16

ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก
