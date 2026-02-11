BREAKING: ปริมาณสำรองน้ำมันสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล!

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์
ปริมาณน้ำมันดิบ: +8.53 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ +1 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า -3.46 ล้านบาร์เรล)
ปริมาณน้ำมันเบนซิน: +1.16 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -0.4 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า +0.68 ล้านบาร์เรล)
ปริมาณน้ำมันดีสทิลเลต: -2.7 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -1.2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า -5.55 ล้านบาร์เรล)
ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 8.53 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากที่ 1 ล้านบาร์เรล และเป็นการพลิกกลับอย่างชัดเจนจากการลดลงครั้งก่อน -3.46 ล้านบาร์เรล
→ การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของปริมาณน้ำมันดิบนี้อาจ กดดันราคาน้ำมันในระยะสั้น
