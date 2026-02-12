อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ปรับตัว สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย

📊 สถิติผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์

  • Initial Jobless Claims: 227K (คาด 223K, ก่อนหน้า 231K)

  • Continued Claims: 1.862M (คาด 1.85M, ก่อนหน้า 1.844M)

💡 ภาพรวม: ข้อมูลออกมา อ่อนกว่าคาดเล็กน้อย โดยการสมัครรับสวัสดิการว่างงานปรับลดลงหลังจากพุ่งขึ้นช่วงสภาพอากาศหนาวจัดในสัปดาห์ก่อน
💱 ผลกระทบคู่สกุล EUR/USD: ปฏิกิริยาเงียบสงบ ราคาค่อนข้างนิ่ง

 

13 กุมภาพันธ์ 2026

🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
13 กุมภาพันธ์ 2026

⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
13 กุมภาพันธ์ 2026

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
13 กุมภาพันธ์ 2026

ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก
