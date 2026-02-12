BREAKING: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ปรับตัว สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย

📊 สถิติผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์
Initial Jobless Claims: 227K (คาด 223K, ก่อนหน้า 231K)
Continued Claims: 1.862M (คาด 1.85M, ก่อนหน้า 1.844M)
💡 ภาพรวม: ข้อมูลออกมา อ่อนกว่าคาดเล็กน้อย โดยการสมัครรับสวัสดิการว่างงานปรับลดลงหลังจากพุ่งขึ้นช่วงสภาพอากาศหนาวจัดในสัปดาห์ก่อน
💱 ผลกระทบคู่สกุล EUR/USD: ปฏิกิริยาเงียบสงบ ราคาค่อนข้างนิ่ง
