อ่านเพิ่มเติม
22:24 · 1 เมษายน 2026

BREAKING: สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แม้มีความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📦

-
-
Open account Download free app

รายงาน EIA ล่าสุดส่งสัญญาณเชิง “bearish” อย่างน่าประหลาดใจสำหรับน้ำมันดิบ แม้ว่าความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงสูงอยู่

  • Unexpected Crude Build (+5,451K): นี่เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ซึ่งยากที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านอุปทานที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
  • Shrinking Product Stocks: แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น แต่เบนซิน (-2,593K) และดีเซล (-1,032K) ยังคงลดลงต่อเนื่องในอัตราที่มากกว่าคาด ซึ่งสะท้อนว่าแม้อุปทานดิบในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการผลิตภัณฑ์ยังคงแข็งแกร่ง
  • Geopolitical Pivot: การปรับตัวลงของราคาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดการณ์ว่า Trump อาจประกาศการลดระดับความตึงเครียด หรือเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับอิหร่านในคืนนี้

ตลาดกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ ข้อมูลทางกายภาพสะท้อนว่าน้ำมันดิบในสหรัฐฯมีส่วนเกินเพิ่มขึ้น แต่ตลาดยังคงจับตาความขัดแย้งเป็นหลัก หาก “geopolitical premium” หายไปจากการคลี่คลายทางการทูต ส่วนเกินในปัจจุบันอาจเร่งการปรับฐานของราคาลงไปสู่ระดับ $75–$80 ตามที่โครงสร้าง term structure ชี้ไว้

ราคาน้ำมันดิบไม่ได้ตอบสนองต่อรายงาน EIA อย่างรุนแรงนัก แม้จะหยุดการปรับตัวลงในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า $100 ต่อบาร์เรล และนักลงทุนกำลังรอคำแถลงของ Trump ในช่วงค่ำตามเวลา US ซึ่งอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาอีกครั้ง

 

 

 

 

สินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก