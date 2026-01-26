Mercosur: ความกังวลของเกษตรกรเกินจริง อุตสาหกรรมได้ประโยชน์

-
Mercosur ไม่ได้ทำลายภาคเกษตรของยุโรป
ผลกระทบหลักอยู่ที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เครื่องจักร และยานยนต์ มากกว่าการเกษตร
ผู้เสียประโยชน์หลักไม่ใช่เกษตรกร
ผู้เสียประโยชน์มากที่สุดคือ สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย เพราะยุโรปจะลดการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเหล่านี้
บริษัทอุตสาหกรรมยุโรปจะได้ประโยชน์มากที่สุด
ยานยนต์ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ และภาคป้องกันประเทศ จะได้ตลาดใหม่ในละตินอเมริกา
ทั่วทั้งยุโรป ทั้งตลาดและผู้บริโภคต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อตกลง Mercosur ที่ครอบคลุมและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ข้อเท็จจริงคืออะไร ใครจะได้ประโยชน์ และใครจะเสียผลประโยชน์จากความริเริ่มด้านการค้าใหม่นี้?
ข้อตกลงที่ยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในละตินอเมริกาเป็นเอกสารที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเจรจามานานถึง 25 ปี ข้อตกลงนี้ก็เพิ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนในช่วงสุดท้ายเท่านั้น
Mercosur vs. เกษตรกร
ก่อนจะพูดถึงผลกระทบของข้อตกลงต่อเศรษฐกิจและตลาด จำเป็นต้องชี้แจงความขัดแย้งและข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ก่อน Mercosur ไม่ได้หมายถึงการทำลายภาคการเกษตรในยุโรปหรือการลดลงของคุณภาพอาหารในยุโรป
Mercosur เป็นความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ และจำเป็นต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้ สาขาหลักที่ได้รับผลประโยชน์คือภาคเหมืองแร่ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์ ไม่ใช่ภาคเกษตร
ปัจจุบันการนำเข้าเนื้อวัวเข้าสู่สหภาพยุโรปอยู่ที่ประมาณ 0.5 ล้านตัน และเนื้อสัตว์ปีกประมาณ 0.3 ล้านตัน ขณะที่ยุโรปผลิตเนื้อวัวได้ประมาณ 6–7 ล้านตัน และเนื้อสัตว์ปีก 14 ล้านตัน
โควตาแบบปลอดภาษีที่คาดการณ์ไว้มีเพียง 100–200 พันตันเท่านั้น
ในทางกลับกัน สถานการณ์สำหรับลิเธียม ไนโอเบียม โลหะหายาก หรือทองแดงแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ยุโรปมีการสกัดและสำรองวัตถุดิบเหล่านี้แทบไม่ถึงระดับสำคัญ และความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูงในยุโรป
การนำเข้าจำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้น 2–3 เท่า ในขณะที่หลายประเทศในละตินอเมริกามีแหล่งแร่ขนาดใหญ่และศักยภาพการขุดที่ยังไม่ได้ใช้
เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจะได้รับผลกระทบจากข้อตกลง เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผู้บริโภคยุโรปอาจคาดหวังการชะลอตัวของอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา (หรือแม้แต่ราคาลดลงในท้องถิ่น) สำหรับเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อวัว ซึ่งเป็นสินค้าการเกษตรหลักที่นำเข้าเข้าสหภาพยุโรป
ซึ่งไม่ได้กระทบต่อคุณภาพ เพราะมาตรฐานอาหารทั้งหมดที่บังคับใช้กับผู้ผลิตยุโรปยังคงใช้กับสินค้านำเข้าเช่นกัน ข้อตกลงนี้เกี่ยวกับภาษีศุลกากร ไม่ใช่มาตรฐาน
นอกจากนี้ ความสูญเสียจากราคาสินค้าที่ต่ำลงจะถูกจำกัดด้วยโควตาที่เข้มงวด และยังได้รับการชดเชยผ่านเงินอุดหนุนภายใต้นโยบายการเกษตรร่วมของสหภาพยุโรป (CAP) ดังนั้นแม้แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ข้อตกลงนี้ก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคาม
ยุโรปสามารถเลือกทำลายความริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจน้อยมาก และมักมีผลกระทบเชิงลบต่องบประมาณ
แล้วใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดจากข้อตกลง Mercosur?
ผู้ที่เสียประโยชน์มากที่สุดจะไม่ใช่เกษตรกร แต่คือสหรัฐฯ จีน และรัสเซีย ข้อตกลงนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาการเข้าถึงวัตถุดิบแร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ของยุโรป
ยุโรปขาดแคลนแหล่งแร่หลายชนิดอย่างหนัก และสหรัฐฯ จีน และรัสเซียใช้ความพึ่งพานี้เป็นเครื่องมือกดดันยุโรปด้วยทุกวิถีทาง
การกระจายแหล่งวัตถุดิบจากละตินอเมริกา ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรแต่ยังด้อยเทคโนโลยี จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
ในทิศทางตรงกันข้าม ยุโรปจะสามารถส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังประเทศละตินอเมริกาได้
อุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ออปติก อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรของยุโรป ซึ่งกำลังเผชิญการแข่งขันที่จำกัดในยุโรป สหรัฐฯ และจีน จะมีโอกาสขยายตลาดในทวีปใหม่ที่ยังมีการแข่งขันน้อยและโอกาสมหาศาล
ผลกระทบต่อบริษัทและตลาดคืออะไร?
ในยุโรปมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากที่รอคอยการเปิดบทใหม่ของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
ผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดคือผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป เช่น Volkswagen, BMW และ Stellantis การเปิดตลาดใหม่จะช่วยหยุดการถดถอยของภาคอุตสาหกรรมนี้ได้
BMW.DE (D1)
บนกราฟสามารถสังเกตเห็นการเด้งกลับจากจุดต่ำสุด การตัดกันของ EMA 100 และ EMA 200 และการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
แหล่งที่มา: xStation5
ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
บริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม เช่น Siemens, BASF, ZF และ ABB จะได้ประโยชน์จากตลาดการขายใหม่
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ — ตัวอย่างเช่น Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt และ Leonardo — จะได้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบหายากที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง
SIE.DE (D1)
บริษัทได้รักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาเป็นเวลาหลายปี
แหล่งที่มา: xStation5
ในกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบมีผู้ผลิตอาหารอยู่ด้วย แม้ปัญหาส่วนใหญ่จะกระทบกับบริษัทขนาดเล็กและบริษัทที่เน้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นหลัก
ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Nestlé, Danone, Lindt หรือ Kerry มีการรับมือกับภาคส่วนดังกล่าวในระดับต่ำ และยังมีเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยปกป้องตัวเองจากการแข่งขัน
แน่นอนว่านี่ไม่ใช่รายการของทุกภาคเศรษฐกิจและบริษัททั้งหมด
ข้อตกลงนี้จะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และครอบคลุมโครงการ อุตสาหกรรม บริษัท และความริเริ่มนับไม่ถ้วน
ในโลกของการเจรจาทางการค้าที่ดำเนินผ่านการขู่และการแบล็กเมล์ ความริเริ่มของยุโรปที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ถือเป็นข้อยกเว้นที่น่าชื่นชม
ข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย แต่การมีผลบังคับใช้ยังไม่แน่นอน
ทั้งยุโรปและอเมริกาใต้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น และสหรัฐฯ กับจีนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและอาจพยายามมีอิทธิพลต่อการเจรจาและกระบวนการทางกฎหมาย
คามิล เชพานสกี
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินระดับจูเนียร์, XTB
