Chart of the day: EURUSD จับตา CPI เยอรมนี ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ ECB อาจเปลี่ยนนโยบายการเงิน (29.05.2026)

วันนี้ตลาดจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นจากรัฐสำคัญต่าง ๆ ของเยอรมนี ก่อนที่ตัวเลขเงินเฟ้อระดับประเทศจะถูกประกาศในช่วงท้ายวัน (14:00 CET) ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนหันมาโฟกัสที่ EURUSD มากเป็นพิเศษ
หาก ECB ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในที่สุด เงินยูโรอาจได้รับแรงหนุนในระยะสั้น แม้ว่าธนาคารกลางจะต้องแลกกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวมากขึ้น เพื่อแลกกับความคืบหน้าเพิ่มเติมในการควบคุมเงินเฟ้อ
ในทางกลับกัน หาก ECB เลือกคงดอกเบี้ย ทั้งที่ตลาดเกือบจะมั่นใจเต็มที่ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย อาจกลายเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินยูโร และสร้างแรงขายต่อ EURUSD ซึ่งปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบทางเทคนิคที่น่าสนใจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (กรอบเวลา D1)
บนกราฟรายวัน EURUSD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบ Symmetrical Triangle ระยะกลาง ซึ่งเป็นรูปแบบสะสมพลังที่ก่อตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้ปลายสามเหลี่ยมมากขึ้นเรื่อย ๆ บ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังเตรียมเข้าสู่การเบรกเอาท์ พร้อมการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ปัจจุบันราคาแกว่งตัวอยู่ใกล้กับเส้น EMA 50 วัน (1.1695) และ EMA 200 วัน (1.1670) โดยเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองอยู่ใกล้กันมาก สะท้อนว่าตลาดยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน และกำลังอยู่ในภาวะสมดุลแบบ Sideway
EURUSD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA 50 วันเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือ EMA 200 วัน ทำให้ภาพรวมทางเทคนิคยังคงเป็นกลาง
กรอบบนของสามเหลี่ยมอยู่บริเวณ 1.1680–1.1700 ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่แถว 1.1630–1.1650 โดยตลาดเคารพระดับดังกล่าวหลายครั้ง ทั้งจากจุดสูงในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ รวมถึงจุดต่ำในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมที่สร้างเส้นแนวรับขาขึ้น
ในเชิงเทคนิค การเบรกเอาท์จาก Symmetrical Triangle มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อราคาเข้าใกล้ปลายรูปแบบมากขึ้น
MACD และ RSI
MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แต่ Histogram เริ่มลดระดับติดลบลงอย่างชัดเจน สะท้อนว่า
โมเมนตัมฝั่งขาลงเริ่มอ่อนแรง
มีโอกาสเกิดสัญญาณ Bullish หากเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal
แม้จะยังไม่ใช่สัญญาณซื้อที่สมบูรณ์ แต่แรงขายเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่ RSI เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 48 ซึ่งใกล้เคียงระดับ Neutral มาก ทำให้ตลาดยังเปิดโอกาสทั้งต่อการเบรกขึ้นและเบรกลง โดยยังไม่มีภาวะ Overbought หรือ Oversold
ระดับสำคัญที่ต้องจับตา
แนวรับ:
1.1640–1.1650 (กรอบล่างของสามเหลี่ยม)
1.1600
1.1540
แนวต้าน:
1.1680–1.1700 (กรอบบนของสามเหลี่ยม)
1.1760
1.1820–1.1850
Bullish Scenario
หากราคาเบรกเหนือ 1.1700 และสามารถปิดแท่งรายวันเหนือกรอบบนของสามเหลี่ยมได้ จะถือเป็นสัญญาณแรกของการกลับมาของโมเมนตัมขาขึ้น โดยเป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 1.1760 ก่อนมีโอกาสกลับไปทดสอบจุดสูงของเดือนเมษายนบริเวณ 1.1820–1.1850
Bearish Scenario
หาก EURUSD ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ และกลับลงมาเบรกต่ำกว่าแนวรับ 1.1640 ความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงสู่ 1.1600 และต่อเนื่องไปยัง 1.1540 จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งภาพดังกล่าวจะสอดคล้องกับ MACD ที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์
สรุป
ในมุมมองทางเทคนิค EURUSD กำลังอยู่ในจุดสมดุล โดยปัจจัยสำคัญที่สุดบนกราฟยังคงเป็นรูปแบบ Symmetrical Triangle ที่กำลังบีบตัวแคบลง และบ่งชี้ว่าการเบรกเอาท์อาจใกล้เข้ามา
ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1.1640 และ 1.1700 ตลาดยังไม่มีฝั่งใดได้เปรียบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การอ่อนแรงลงของโมเมนตัมขาลงใน MACD เริ่มเพิ่มโอกาสที่ตลาดอาจพยายามเบรกขึ้นในช่วงการซื้อขายถัดไป
Source: xStation5
