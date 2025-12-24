อ่านเพิ่มเติม
08:38 · 24 ธันวาคม 2025

BREAKING: ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Sentiment) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด! 🔥📉

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ – ธันวาคม 2025 (16:00 BST):

  • CB Consumer Confidence Index: 89.1 (คาด 91.7, ก่อนหน้า 92.9)

ประเด็นสำคัญ:

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

  • แม้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ส่วนใหญ่เป็นผลจาก ฤดูกาล (seasonal effect)

  • แนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดกลางปี 2021

  • สำหรับเดือนธันวาคม ปีนี้ถือเป็น หนึ่งในตัวเลขความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

ปฏิกิริยาตลาด:

  • ตลาดตอบสนองต่อข้อมูล ค่อนข้างจำกัด

  • คู่เงิน EURUSD (M1) เคลื่อนไหวเล็กน้อย ไม่มีทิศทางแรงชัดเจน

สรุป: ข้อมูลสะท้อนว่าผู้บริโภคสหรัฐฯยังคงกังวลต่อเศรษฐกิจ แม้จะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากฤดูกาล ตลาดยังคงรอตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อประเมินทิศทางการบริโภคต่อไป

 

Source: xStation5

 

