BREAKING: ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Sentiment) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด! 🔥📉

สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ – ธันวาคม 2025 (16:00 BST):
-
CB Consumer Confidence Index: 89.1 (คาด 91.7, ก่อนหน้า 92.9)
ประเด็นสำคัญ:
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
-
แม้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ส่วนใหญ่เป็นผลจาก ฤดูกาล (seasonal effect)
-
แนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดกลางปี 2021
-
สำหรับเดือนธันวาคม ปีนี้ถือเป็น หนึ่งในตัวเลขความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
ปฏิกิริยาตลาด:
-
ตลาดตอบสนองต่อข้อมูล ค่อนข้างจำกัด
-
คู่เงิน EURUSD (M1) เคลื่อนไหวเล็กน้อย ไม่มีทิศทางแรงชัดเจน
สรุป: ข้อมูลสะท้อนว่าผู้บริโภคสหรัฐฯยังคงกังวลต่อเศรษฐกิจ แม้จะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากฤดูกาล ตลาดยังคงรอตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อประเมินทิศทางการบริโภคต่อไป
Source: xStation5
