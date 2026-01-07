BREAKING: DE40 รีบาวด์ แม้ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลงสวนทางคาด 🇩🇪

07:00 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน
-
German Retail Sales: จริง -0.6% MoM | คาดการณ์ 0.2% MoM | ก่อนหน้า 0.3% MoM
-
German Retail Sales: จริง 1.1% YoY | ก่อนหน้า 1.6% YoY
ข้อมูลรายเดือนชี้ว่ายอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนปรับลดลงจริง 0.6% อย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ตลาดหันไปโฟกัสที่ประมาณการรายปีสำหรับทั้งปี 2025 ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นมุมมองเชิงบวก
ยอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 2.4% ในเชิงปริมาณ (real terms) และ 3.6% ในเชิงมูลค่า (nominal) ในปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่ง หมวด สินค้านอกอาหารและค้าปลีกออนไลน์ ทำผลงานโดดเด่น ขณะที่ยอดขายอาหารอ่อนตัว สะท้อนอุปสงค์การใช้จ่ายแบบไม่จำเป็น (discretionary spending) ที่ยังค่อนข้างแข็งแรง
ดัชนี DE40 กลับมาได้แรงฝั่งขาขึ้น หลังรีบาวด์จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 ชั่วโมง (EMA10, สีเหลือง)
ค่า RSI ทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไป (overbought) เล็กน้อย บ่งชี้ว่าอัพไซด์อาจเริ่มจำกัด เมื่อราคากำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โอกาสปรับขึ้นต่ออาจชะลอลงช่วงปลายเซสชัน โดยเฉพาะหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศมากดดันบรรยากาศการรับความเสี่ยงของตลาด
Source: xStation5
