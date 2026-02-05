อ่านเพิ่มเติม
20:44 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด! 💶

-
-
Open account Download free app

05.02.2026 – ECB คงอัตราดอกเบี้ย

  • Refinancing Rate: 2.15%

  • Deposit Facility Rate: 2.00%

  • การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ดังนั้น ปฏิกิริยาตลาดจึงเบาบาง (muted)

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายต่อไป จะเปิดเผยใน การแถลงข่าวของ ECB

  • EURUSD (M1): ตลาดจับตามองแนวโน้มหลังประกาศ

 

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก