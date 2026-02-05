BREAKING: ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด! 💶

05.02.2026 – ECB คงอัตราดอกเบี้ย
Refinancing Rate: 2.15%
Deposit Facility Rate: 2.00%
การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ดังนั้น ปฏิกิริยาตลาดจึงเบาบาง (muted)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายต่อไป จะเปิดเผยใน การแถลงข่าวของ ECB
EURUSD (M1): ตลาดจับตามองแนวโน้มหลังประกาศ
Source: xStation5
