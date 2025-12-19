BREAKING: ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด – EURUSD ขึ้นเล็กน้อยในปฏิกิริยาแรก 💡

- ECB rates unchanged
- Inflation forecasts raised for 2026
- Economic growth forecasts raised for the next two years
- The euro recovers losses in initial reaction
ECB คงดอกเบี้ยตามคาด – EURUSD แข็งค่าเล็กน้อยหลังประกาศ
อัตราดอกเบี้ย:
-
Main rate: 2.15% (ตามคาด, เดิม 2.15%)
-
Marginal Lending Facility: 2.40%
ข้อมูลสำคัญจากการคาดการณ์เศรษฐกิจ ECB:
-
เงินเฟ้อ:
-
2025: 2.1%
-
2026: 1.9% (เดิม 1.7%)
-
2027: 1.8% (เดิม 1.9%)
-
2028: 2.0%
-
-
Core inflation:
-
2026: 2.2% (เดิม 1.9%)
-
2027: 1.9% (เดิม 1.8%)
-
2028: 2.0%
-
-
GDP growth:
-
2025: 1.4% (เดิม 1.2%)
-
2026: 1.2% (เดิม 1.0%)
-
2027: 1.4% (เดิม 1.3%)
-
2028: 1.4%
-
สรุป:
-
ECB ไม่มีแผนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
-
การปรับคาดการณ์ถือว่า เชิงเหยี่ยวชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ Fed
-
EURUSD จึงแข็งค่าต่อ USD ขณะนี้
-
ตลาดยังคง คาด ECB คงอัตราดอกเบี้ย โดยมีโอกาสขึ้นเพียง 3 bps ในปี 2026
-
การประชุมแถลงข่าวโดย ประธาน Lagarde จะเป็นตัวชี้ทิศทางเพิ่มเติม
ลิงก์สำหรับการประชุมแถลงข่าว: ECB Governing Council Press Conference – 18 December 2025
