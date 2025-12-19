อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: ECB คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด – EURUSD ขึ้นเล็กน้อยในปฏิกิริยาแรก 💡

EUR/USD
ฟอเร็ก
  • ECB rates unchanged
  • Inflation forecasts raised for 2026
  • Economic growth forecasts raised for the next two years
  • The euro recovers losses in initial reaction

ECB คงดอกเบี้ยตามคาด – EURUSD แข็งค่าเล็กน้อยหลังประกาศ

อัตราดอกเบี้ย:

  • Main rate: 2.15% (ตามคาด, เดิม 2.15%)

  • Marginal Lending Facility: 2.40%

ข้อมูลสำคัญจากการคาดการณ์เศรษฐกิจ ECB:

  • เงินเฟ้อ:

    • 2025: 2.1%

    • 2026: 1.9% (เดิม 1.7%)

    • 2027: 1.8% (เดิม 1.9%)

    • 2028: 2.0%

  • Core inflation:

    • 2026: 2.2% (เดิม 1.9%)

    • 2027: 1.9% (เดิม 1.8%)

    • 2028: 2.0%

  • GDP growth:

    • 2025: 1.4% (เดิม 1.2%)

    • 2026: 1.2% (เดิม 1.0%)

    • 2027: 1.4% (เดิม 1.3%)

    • 2028: 1.4%

สรุป:

  • ECB ไม่มีแผนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • การปรับคาดการณ์ถือว่า เชิงเหยี่ยวชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ Fed

  • EURUSD จึงแข็งค่าต่อ USD ขณะนี้

  • ตลาดยังคง คาด ECB คงอัตราดอกเบี้ย โดยมีโอกาสขึ้นเพียง 3 bps ในปี 2026

  • การประชุมแถลงข่าวโดย ประธาน Lagarde จะเป็นตัวชี้ทิศทางเพิ่มเติม

ลิงก์สำหรับการประชุมแถลงข่าว: ECB Governing Council Press Conference – 18 December 2025

 

 
19 ธันวาคม 2025, 16:19

