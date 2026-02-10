กราฟวันนี้ 🗽 US100 ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังฤดูกาลประกาศผลกำไรสหรัฐฯ

Nasdaq 100 Futures (US100) ฟื้นตัวต่อเนื่อง
Nasdaq 100 Futures (US100) ปรับตัวขึ้น 0.15% ในวันนี้ เคลื่อนตัวใกล้ระดับ 26,000 จุด ดัชนีดูเหมือนจะเหลือเพียงก้าวเดียวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่บางตัว เช่น Microsoft และ Palantir จะยังคงปรับตัวลดลง
ในขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลกำไรไตรมาส 4 ปี 2025 ก็ผ่านจุดกึ่งกลางชัดเจนแล้ว ตลาดกำลังได้รับสัญญาณที่อ่านได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความเกินไป ภาพรวมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ: บริษัทสามารถทำผลงานได้ตามคาดการณ์ การปรับประมาณการเพิ่มขึ้น และการเติบโตของกำไรยังอยู่ในระดับตัวเลขสองหลัก
สิ่งที่เรารู้แน่ชัด (ข้อมูลจาก 59% ของบริษัทใน S&P 500 รายงานแล้ว)
-
76% ของบริษัททำกำไรเกินคาด EPS และ 73% ทำรายได้เกินคาด
-
กำไรเฉลี่ยที่รายงานสูงกว่าประมาณการ 7.6% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต (ระหว่างค่าเฉลี่ย 5 ปีและ 10 ปี)
-
รายได้เฉลี่ยสูงกว่าประมาณการ 1.4% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 2.0% แต่ตรงกับค่าเฉลี่ย 10 ปี 1.4%)
อัตราการเติบโตแบบผสม (Blended Growth Rate)
-
กำไรเฉลี่ย S&P 500: +13.0% ต่อปี หากตัวเลขนี้คงที่ จะเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันที่มีการเติบโตของกำไรในระดับตัวเลขสองหลัก
-
รายได้เฉลี่ย: +8.8% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2022 (11.0%) และเป็นไตรมาสที่ 21 ติดต่อกันของการเติบโตของรายได้
การปรับประมาณการระหว่างฤดูกาล
-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตลาดประเมินการเติบโตของกำไร Q4 ไว้ที่ 8.3% วันนี้อยู่ที่ 13.0% แสดงให้เห็นผลบวกจาก EPS Surprise และการปรับเพิ่มรวม
คำแนะนำ Q1 2026
-
23 บริษัทให้คำแนะนำ EPS เป็นลบ
-
28 บริษัทให้คำแนะนำ EPS เป็นบวก
P/E ล่วงหน้า 12 เดือนของ S&P 500 อยู่ที่ 21.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.8) ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ “ถูก” ดังนั้นคุณภาพของผลประกอบการจึงมีความสำคัญมากขึ้น
ทำไมหุ้นเทค
Source: xStation5
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และคำกล่าวของ ECB ช่วยให้ตลาดผ่อนคลาย
ข่าวเด่น: เงินปอนด์ทรงตัว หลังตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาด 🇬🇧 📉
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้