16:42 · 10 กุมภาพันธ์ 2026

กราฟวันนี้ 🗽 US100 ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังฤดูกาลประกาศผลกำไรสหรัฐฯ

Nasdaq 100 Futures (US100) ฟื้นตัวต่อเนื่อง
Nasdaq 100 Futures (US100) ปรับตัวขึ้น 0.15% ในวันนี้ เคลื่อนตัวใกล้ระดับ 26,000 จุด ดัชนีดูเหมือนจะเหลือเพียงก้าวเดียวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่บางตัว เช่น Microsoft และ Palantir จะยังคงปรับตัวลดลง

ในขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลกำไรไตรมาส 4 ปี 2025 ก็ผ่านจุดกึ่งกลางชัดเจนแล้ว ตลาดกำลังได้รับสัญญาณที่อ่านได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความเกินไป ภาพรวมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ: บริษัทสามารถทำผลงานได้ตามคาดการณ์ การปรับประมาณการเพิ่มขึ้น และการเติบโตของกำไรยังอยู่ในระดับตัวเลขสองหลัก

สิ่งที่เรารู้แน่ชัด (ข้อมูลจาก 59% ของบริษัทใน S&P 500 รายงานแล้ว)

  • 76% ของบริษัททำกำไรเกินคาด EPS และ 73% ทำรายได้เกินคาด

  • กำไรเฉลี่ยที่รายงานสูงกว่าประมาณการ 7.6% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต (ระหว่างค่าเฉลี่ย 5 ปีและ 10 ปี)

  • รายได้เฉลี่ยสูงกว่าประมาณการ 1.4% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 2.0% แต่ตรงกับค่าเฉลี่ย 10 ปี 1.4%)

อัตราการเติบโตแบบผสม (Blended Growth Rate)

  • กำไรเฉลี่ย S&P 500: +13.0% ต่อปี หากตัวเลขนี้คงที่ จะเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันที่มีการเติบโตของกำไรในระดับตัวเลขสองหลัก

  • รายได้เฉลี่ย: +8.8% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2022 (11.0%) และเป็นไตรมาสที่ 21 ติดต่อกันของการเติบโตของรายได้

การปรับประมาณการระหว่างฤดูกาล

  • ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตลาดประเมินการเติบโตของกำไร Q4 ไว้ที่ 8.3% วันนี้อยู่ที่ 13.0% แสดงให้เห็นผลบวกจาก EPS Surprise และการปรับเพิ่มรวม

คำแนะนำ Q1 2026

  • 23 บริษัทให้คำแนะนำ EPS เป็นลบ

  • 28 บริษัทให้คำแนะนำ EPS เป็นบวก

P/E ล่วงหน้า 12 เดือนของ S&P 500 อยู่ที่ 21.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.8) ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ “ถูก” ดังนั้นคุณภาพของผลประกอบการจึงมีความสำคัญมากขึ้น

Source: xStation5

Source: xStation5

