08:28 · 10 กุมภาพันธ์ 2026

ตลาดสหรัฐฯ (Wall Street & US Indexes)

  • สัญญา US100 เพิ่มขึ้นเกือบ 1%

  • US500 บวก 0.7% และ US2000 บวก 0.8%

  • แรงหนุนหลักจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่:

    • Oracle, Palantir, AppLovin +5% ถึง +15%

    • Nvidia +3%, Broadcom +4%

  • หุ้น Hims & Hers (HIMS) ถูกกดดัน จากการสอบสวน FDA/HHS และคดีสิทธิบัตรของ Novo Nordisk

  • หุ้น Novo Nordisk รีบาวด์จากการแข่งขันที่ลดลงและแผนซื้อหุ้นคืน 15,000 ล้าน DKK

ตลาดยุโรป

  • Stoxx 600 +0.7%, อยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • DAX เยอรมนี +1.15%

  • UK100 อังกฤษ พลิกกลับจากแดนลบเป็น +0.15%

หุ้นรายตัวสำคัญ

  • STMicroelectronics (STM) +8% หลังขยายความร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS)

  • InPost (โปแลนด์) เตรียมเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด 15.60 ยูโร/หุ้น โดยกลุ่มนักลงทุนระหว่างประเทศ (Advent International, FedEx, A&R Investments, PPF)

ตลาดโลหะมีค่า

  • SILVER +7% จากวันศุกร์

  • GOLD +2.1%

  • ทั้งสองสินทรัพย์กลับมายืนเหนือ EMA 50 วัน

ตลาด Forex

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า

  • ฟรังก์สวิสและดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าที่สุด

  • ปอนด์อังกฤษยังอ่อนแรง

ตลาดพลังงาน (Natural Gas)

  • ราคาก๊าซธรรมชาติ -6% จากต้นสัปดาห์, ร่วง -12% จากศุกร์

  • ทดสอบแนวรับ $3.2/MMBtu

  • ปัจจัยหลัก: อากาศอุ่นขึ้น ลดความต้องการทำความร้อน และอุปสงค์อุตสาหกรรมอ่อนตัว

  • หากหลุดแนวรับ อาจลงไปโซน $2.8–3.0/MMBtu

12 กุมภาพันธ์ 2026, 08:13

ข่าวเด่นวันนี้
11 กุมภาพันธ์ 2026, 23:31

BREAKING: ปริมาณสำรองน้ำมันสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล!
11 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด
11 กุมภาพันธ์ 2026, 23:27

📈 ราคาทองพุ่ง 1.5% ก่อน NFP ทำระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม
