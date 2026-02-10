ตลาดสหรัฐฯ (Wall Street & US Indexes)
-
สัญญา US100 เพิ่มขึ้นเกือบ 1%
-
US500 บวก 0.7% และ US2000 บวก 0.8%
-
แรงหนุนหลักจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่:
-
Oracle, Palantir, AppLovin +5% ถึง +15%
-
Nvidia +3%, Broadcom +4%
-
-
หุ้น Hims & Hers (HIMS) ถูกกดดัน จากการสอบสวน FDA/HHS และคดีสิทธิบัตรของ Novo Nordisk
-
หุ้น Novo Nordisk รีบาวด์จากการแข่งขันที่ลดลงและแผนซื้อหุ้นคืน 15,000 ล้าน DKK
ตลาดยุโรป
-
Stoxx 600 +0.7%, อยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
-
DAX เยอรมนี +1.15%
-
UK100 อังกฤษ พลิกกลับจากแดนลบเป็น +0.15%
หุ้นรายตัวสำคัญ
-
STMicroelectronics (STM) +8% หลังขยายความร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS)
-
InPost (โปแลนด์) เตรียมเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด 15.60 ยูโร/หุ้น โดยกลุ่มนักลงทุนระหว่างประเทศ (Advent International, FedEx, A&R Investments, PPF)
ตลาดโลหะมีค่า
-
SILVER +7% จากวันศุกร์
-
GOLD +2.1%
-
ทั้งสองสินทรัพย์กลับมายืนเหนือ EMA 50 วัน
ตลาด Forex
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า
-
ฟรังก์สวิสและดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าที่สุด
-
ปอนด์อังกฤษยังอ่อนแรง
ตลาดพลังงาน (Natural Gas)
-
ราคาก๊าซธรรมชาติ -6% จากต้นสัปดาห์, ร่วง -12% จากศุกร์
-
ทดสอบแนวรับ $3.2/MMBtu
-
ปัจจัยหลัก: อากาศอุ่นขึ้น ลดความต้องการทำความร้อน และอุปสงค์อุตสาหกรรมอ่อนตัว
-
หากหลุดแนวรับ อาจลงไปโซน $2.8–3.0/MMBtu
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: ปริมาณสำรองน้ำมันสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล!
BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด
📈 ราคาทองพุ่ง 1.5% ก่อน NFP ทำระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม