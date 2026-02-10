สรุปข่าวเช้า

-
หุ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ดัชนีหุ้นทั่วโลกยังเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ โดย MSCI All Country World Index เพิ่มขึ้นราว 0.2% ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
ฝั่งเอเชียแข็งแกร่งกว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% และกำลังเข้าใกล้ระดับ All-time high เช่นกัน
ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปทรงตัว ส่วน S&P 500 ปิดใกล้ระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า
แม้หุ้นสหรัฐฯ จะอยู่ในระดับสูง แต่ภาพรวมตลาดยังดูเหมือน ความเชื่อมั่นยังไม่เต็มที่นัก
แรงขับเคลื่อนหลัก: กลุ่มเทคกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง
หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ฟื้นตัว ช่วยลดแรงกดดันจากความกังวลก่อนหน้าเกี่ยวกับการลงทุน AI ที่ร้อนแรงเกินไป
ในเอเชีย หุ้นเทคเป็นตัวนำตลาด โดยมี SoftBank โดดเด่น จากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ OpenAI และ Oracle
ความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนเริ่มเอนเอียงกลับไปฝั่งผู้ซื้อ
โฟกัสข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
เทรดเดอร์กำลังจับตาข้อมูลสำคัญที่อาจเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายดอกเบี้ยของ Fed
10:30 GMT: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB
12:15 GMT: ตัวเลขจ้างงาน ADP
12:30 GMT: ยอดค้าปลีก พร้อมราคานำเข้า–ส่งออก
15:00 GMT: รายงาน USDA WASDE อัปเดตอุปสงค์–อุปทานสินค้าเกษตร
โซนเหล่านี้อาจเป็นจุดชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวรอบถัดไปของตลาด
FX: หยวนแข็งค่า ดอลลาร์ทรงตัว
เงินหยวน (CNY) แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดตั้งแต่พฤษภาคม 2023 หลังมีรายงานว่าจีนสนับสนุนให้ธนาคารลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ส่วน DXY (USDIDX) เคลื่อนไหวในกรอบ ยังไม่มีทิศทางชัดเจน
โลหะมีค่า: ทองคำเผชิญแรงขายทำกำไร
หลังจากขึ้นมาสองวันติด ทองคำเริ่มอ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไร
ตลาดยังพยายามสร้างฐานใหม่หลังการร่วงแรงก่อนหน้า
การเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับ เงิน (Silver), แพลทินัม และแพลเลเดียม
JPY: แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปัจจัยการเมือง
หลังชัยชนะเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ เงินเยนแข็งค่าราว 0.4% แต่ยังเคลื่อนไหวใกล้ 155 เยนต่อดอลลาร์
คำถามสำคัญคือจะเป็นแนวโน้มระยะยาว หรือเพียงปฏิกิริยาระยะสั้น
คริปโต: เริ่มชะลอตัวหลังขึ้นแรง
Bitcoin หลุดต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถกลับขึ้นไปได้
Ethereum ซื้อขายใกล้ 2,000 ดอลลาร์
หลังการปรับฐานล่าสุด กองทุน BitMine Immersion และ Strategy เข้าซื้อเพิ่มราว 80 ล้านดอลลาร์ ใน ETH และ BTC
ประเด็นการเมืองและ Fed
รายงานการประชุม Trump–Xi ต้นเดือนเมษายนยังไม่ได้รับการยืนยันจากทำเนียบขาว
Fed’s Miran มองว่าภาษีศุลกากรอาจเปิดทางให้ลดดอกเบี้ยในระยะยาว และยังไม่ใช่ปัจจัยหลักของเงินเฟ้อ
ขณะที่ Fed’s Bostic ระบุว่าตลาดแรงงานที่อ่อนแอสนับสนุนให้ Fed ใช้ความระมัดระวัง
มุมมองทางเทคนิค – US100 (H1)
ดัชนี Nasdaq 100 Futures ยังไม่แตะเส้นแนวโน้มรายชั่วโมง
25,550: แนวต้านสำคัญ
→ ตรงกับเส้นเทรนด์ไลน์ + Fibonacci 61.8%
25,000: แนวรับสำคัญ
→ Fibonacci 38.2% + ระดับที่เคยมีแรงซื้อกลับก่อนหน้า
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
