08:38 · 6 มกราคม 2026

BREAKING: EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลข ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ออกมาลดลงกว่าคาดการณ์ 📈

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ISM Manufacturing ธันวาคม – สหรัฐฯ

  • ISM Manufacturing PMI: 47.9 (คาด 48.3, ก่อนหน้า 48.2)

  • ISM Prices: 58.5 (คาด 59.0, ก่อนหน้า 58.5)

  • New Orders Index: 47.7 (ก่อนหน้า 47.4)

  • Employment: 44.9 (ก่อนหน้า 44.0)

ภาคการผลิตสหรัฐฯ หดตัวเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน โดย ISM Manufacturing PMI อยู่ที่ 47.9 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนพฤศจิกายน แม้การผลิตยังอยู่ในขาขึ้น แต่ คำสั่งซื้อใหม่, การจ้างงาน, สต็อกสินค้า, และการนำเข้า ลดลง ราคาเพิ่มต่อเนื่องและเวลาจัดส่งผู้ผลิตช้าลง เฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์ & อิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัว สะท้อนความไม่สม่ำเสมอของภาคส่วน

ผู้บริหารรายงานความอ่อนแรงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ภาษี, ต้นทุนสูง, ความต้องการผู้บริโภคลดลง, และการลงทุนแบบระมัดระวัง กลุ่มเครื่องจักร, เคมี, ขนส่ง, และโลหะประดิษฐ์เจอปัญหาคำสั่งซื้อและกำลังผลิตลดลง ขณะที่ คอมพิวเตอร์ & อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขวัญกำลังใจต่ำ ระบบโลจิสติกส์ยังไวต่อความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความหวังในการฟื้นตัวคาดว่าจะเกิดในช่วง ปลายปี 2026

หลังรายงาน EUR/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับจิตวิทยา 1.1700 หลังหลุดต่ำสุดเกือบหนึ่งเดือนที่ 1.1670

 

Source: xStation5

9 มกราคม 2026, 17:06

