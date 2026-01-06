BREAKING: EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลข ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ออกมาลดลงกว่าคาดการณ์ 📈

ISM Manufacturing ธันวาคม – สหรัฐฯ
ISM Manufacturing PMI: 47.9 (คาด 48.3, ก่อนหน้า 48.2)
ISM Prices: 58.5 (คาด 59.0, ก่อนหน้า 58.5)
New Orders Index: 47.7 (ก่อนหน้า 47.4)
Employment: 44.9 (ก่อนหน้า 44.0)
ภาคการผลิตสหรัฐฯ หดตัวเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน โดย ISM Manufacturing PMI อยู่ที่ 47.9 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนพฤศจิกายน แม้การผลิตยังอยู่ในขาขึ้น แต่ คำสั่งซื้อใหม่, การจ้างงาน, สต็อกสินค้า, และการนำเข้า ลดลง ราคาเพิ่มต่อเนื่องและเวลาจัดส่งผู้ผลิตช้าลง เฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์ & อิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัว สะท้อนความไม่สม่ำเสมอของภาคส่วน
ผู้บริหารรายงานความอ่อนแรงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ภาษี, ต้นทุนสูง, ความต้องการผู้บริโภคลดลง, และการลงทุนแบบระมัดระวัง กลุ่มเครื่องจักร, เคมี, ขนส่ง, และโลหะประดิษฐ์เจอปัญหาคำสั่งซื้อและกำลังผลิตลดลง ขณะที่ คอมพิวเตอร์ & อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขวัญกำลังใจต่ำ ระบบโลจิสติกส์ยังไวต่อความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความหวังในการฟื้นตัวคาดว่าจะเกิดในช่วง ปลายปี 2026
หลังรายงาน EUR/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับจิตวิทยา 1.1700 หลังหลุดต่ำสุดเกือบหนึ่งเดือนที่ 1.1670
