23:28 · 11 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ (US Nonfarm Payrolls)

  • NFP: +130k (คาดการณ์ 65k, ก่อนหน้า 50k)

  • การจ้างงานภาคเอกชน: +172k เทียบกับคาดการณ์ 68k และก่อนหน้า 37k

  • อัตราการว่างงาน: 4.3% เทียบกับคาดการณ์ 4.4% และก่อนหน้า 4.4%

  • ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน (MoM): +0.4% เทียบกับคาดการณ์ 0.3% และก่อนหน้า 0.3%

  • ค่าแรงเฉลี่ยต่อปี (YoY): +3.7% เทียบกับคาดการณ์ 3.7% และก่อนหน้า 3.7%

ภาพรวมตลาด:
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

  • NFP โดยเฉพาะตัวเลขภาคเอกชน แสดงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานสูงกว่าที่คาดการณ์

  • อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิด

 

Source: xStation5

 

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

 

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

 

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

