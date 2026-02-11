BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ (US Nonfarm Payrolls)
NFP: +130k (คาดการณ์ 65k, ก่อนหน้า 50k)
การจ้างงานภาคเอกชน: +172k เทียบกับคาดการณ์ 68k และก่อนหน้า 37k
อัตราการว่างงาน: 4.3% เทียบกับคาดการณ์ 4.4% และก่อนหน้า 4.4%
ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน (MoM): +0.4% เทียบกับคาดการณ์ 0.3% และก่อนหน้า 0.3%
ค่าแรงเฉลี่ยต่อปี (YoY): +3.7% เทียบกับคาดการณ์ 3.7% และก่อนหน้า 3.7%
ภาพรวมตลาด:
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในการตอบสนองครั้งแรกต่อข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
-
NFP โดยเฉพาะตัวเลขภาคเอกชน แสดงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานสูงกว่าที่คาดการณ์
-
อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิด
Source: xStation5
