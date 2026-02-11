Silver พุ่ง 3% ในวันนี้ 📈

- แรงซื้อกลับมาสำหรับ โลหะมีค่า หรือไม่?
Silver (SILVER) ดีดตัว +3% วันนี้ ทะลุ $83/ออนซ์ 📈
แนวโน้มระยะยาวยังดูแข็งแกร่ง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอาจเข้าสู่ช่วงอ่อนค่า
ประเด็นสนับสนุน
ปริมาณเงินในลอนดอนตึงตัว
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: Trump ขู่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มใกล้อิหร่าน
คาดการณ์ลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ อย่างรุนแรง
ความต้องการโลหะจริง (physical) เพิ่มขึ้น แม้การใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับอาจชะลอตัว
สถาบัน Silver Institute คาดว่า การลงทุนใน silver จริงจะเพิ่ม 20% แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ~227 ล้านออนซ์ หลังจาก 3 ปีที่ลดลงต่อเนื่อง
การใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรม: คาดลด 2% เหลือ 650 ล้านออนซ์ ต่ำสุดในรอบ 4 ปี
ส่วนใหญ่ลดจาก เซกเมนต์โซลาร์ (Photovoltaics)
แม้โซลาร์ลด แต่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มใน data centers และยานยนต์ยังช่วยพยุงความต้องการ
เครื่องประดับ: คาดลด ~10% YoY ต่ำสุดในรอบ 6 ปี
ลดหลักจาก อินเดีย, อาจถูกชดเชยบางส่วนโดย จีน ที่ความนิยมเครื่องประดับเงินชุบทองเพิ่ม
ภาพรวมตลาด 2026
ความต้องการรวมยัง สูงกว่าการผลิต แม้ปริมาณผลิตสูงสุดทำสถิติ 1.05 พันล้านออนซ์ (+1.5% YoY)
ตลาดขาดดุล ~67 ล้านออนซ์
ความผันผวนโลหะสูง น่าจะต่อเนื่อง ทั้งฝั่งตะวันตกและจีน
ETFs ดูดซับแรงขาย ทำให้ความต้องการซื้อเงินยังแข็งแกร่ง
การลงทุนทองคำก็เพิ่มขึ้น ราคาทอง +500% ทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่ USD Index อยู่ใกล้ระดับต่ำสุด 11 ปี
แผนภาพเทคนิค SILVER (D1)
ทดสอบ EMA 50 วัน เป็นเส้นแบ่ง momentum ระหว่าง bearish กับ bullish
เหนือ $92/oz: เปิดทางสู่ $100/oz ตาม setup inverted head-and-shoulders
ต่ำกว่า $80/oz: ผู้ขายยังควบคุมตลาด และจำกัด upside attempts
Source: xStation5
