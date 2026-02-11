อ่านเพิ่มเติม
15:29 · 11 กุมภาพันธ์ 2026

Silver พุ่ง 3% ในวันนี้ 📈

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • แรงซื้อกลับมาสำหรับ โลหะมีค่า หรือไม่?

Silver (SILVER) ดีดตัว +3% วันนี้ ทะลุ $83/ออนซ์ 📈
แนวโน้มระยะยาวยังดูแข็งแกร่ง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอาจเข้าสู่ช่วงอ่อนค่า

ประเด็นสนับสนุน

  • ปริมาณเงินในลอนดอนตึงตัว

  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: Trump ขู่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มใกล้อิหร่าน

  • คาดการณ์ลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ อย่างรุนแรง

  • ความต้องการโลหะจริง (physical) เพิ่มขึ้น แม้การใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับอาจชะลอตัว

สถาบัน Silver Institute คาดว่า การลงทุนใน silver จริงจะเพิ่ม 20% แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ~227 ล้านออนซ์ หลังจาก 3 ปีที่ลดลงต่อเนื่อง

การใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับ

  • อุตสาหกรรม: คาดลด 2% เหลือ 650 ล้านออนซ์ ต่ำสุดในรอบ 4 ปี

    • ส่วนใหญ่ลดจาก เซกเมนต์โซลาร์ (Photovoltaics)

    • แม้โซลาร์ลด แต่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มใน data centers และยานยนต์ยังช่วยพยุงความต้องการ

  • เครื่องประดับ: คาดลด ~10% YoY ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

    • ลดหลักจาก อินเดีย, อาจถูกชดเชยบางส่วนโดย จีน ที่ความนิยมเครื่องประดับเงินชุบทองเพิ่ม

ภาพรวมตลาด 2026

  • ความต้องการรวมยัง สูงกว่าการผลิต แม้ปริมาณผลิตสูงสุดทำสถิติ 1.05 พันล้านออนซ์ (+1.5% YoY)

  • ตลาดขาดดุล ~67 ล้านออนซ์

  • ความผันผวนโลหะสูง น่าจะต่อเนื่อง ทั้งฝั่งตะวันตกและจีน

  • ETFs ดูดซับแรงขาย ทำให้ความต้องการซื้อเงินยังแข็งแกร่ง

  • การลงทุนทองคำก็เพิ่มขึ้น ราคาทอง +500% ทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่ USD Index อยู่ใกล้ระดับต่ำสุด 11 ปี

แผนภาพเทคนิค SILVER (D1)

  • ทดสอบ EMA 50 วัน เป็นเส้นแบ่ง momentum ระหว่าง bearish กับ bullish

  • เหนือ $92/oz: เปิดทางสู่ $100/oz ตาม setup inverted head-and-shoulders

  • ต่ำกว่า $80/oz: ผู้ขายยังควบคุมตลาด และจำกัด upside attempts

Source: xStation5

*เทรดทองคำและโลหะเงิน รับเงินคืนสูงสุด $30 ทุก 10 Lot

