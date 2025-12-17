BREAKING: EURUSD ปรับตัวขึ้น!

ผลการค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนตุลาคม
ตัวเลขสำคัญ (เดือนต่อเดือน – m/m):
-
ยอดค้าปลีกรวม: 0,0% (คาด 0,1%, ก่อนหน้า 0,2%) – แทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อน การใช้จ่ายผู้บริโภคโดยรวมที่จำกัด
-
ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์: +0,4% (คาด 0,2%, ก่อนหน้า 0,3%) – เติบโตมากกว่าคาด แสดงถึง กิจกรรมการใช้จ่ายที่มั่นคงในภาคอื่น ๆ
-
ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน: +0,5% (คาด 0,4%, ก่อนหน้า 0,1%) – เติบโตแข็งแกร่ง แสดงว่า ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายกับสินค้าบริโภคประจำวันและบริการ
ความสำคัญของข้อมูล:
-
ยอดค้าปลีกเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพราะการบริโภคภาคเอกชนมีสัดส่วนมากต่อ GDP
-
ข้อมูลนี้ มีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง และสามารถกระตุ้น ความผันผวนในตลาดการเงินทันที เนื่องจากบ่งบอกถึง แนวโน้มเร่งตัวหรือชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สรุป:
-
ข้อมูลเดือนตุลาคมแสดง สัญญาณผสม
-
ยอดค้าปลีกรวมแทบไม่เปลี่ยน แต่ยอดค้าปลีกหลักและยอดไม่รวมรถยนต์/น้ำมันยัง เติบโตดี
-
แสดงว่า ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายกับสินค้าบริโภคประจำวัน แม้ภาพรวมจะชะลอตัว
Source: xStation5
