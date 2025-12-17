อ่านเพิ่มเติม
11:02 · 17 ธันวาคม 2025

BREAKING: EURUSD ปรับตัวขึ้น!

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ผลการค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนตุลาคม

ตัวเลขสำคัญ (เดือนต่อเดือน – m/m):

  • ยอดค้าปลีกรวม: 0,0% (คาด 0,1%, ก่อนหน้า 0,2%) – แทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อน การใช้จ่ายผู้บริโภคโดยรวมที่จำกัด

  • ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์: +0,4% (คาด 0,2%, ก่อนหน้า 0,3%) – เติบโตมากกว่าคาด แสดงถึง กิจกรรมการใช้จ่ายที่มั่นคงในภาคอื่น ๆ

  • ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน: +0,5% (คาด 0,4%, ก่อนหน้า 0,1%) – เติบโตแข็งแกร่ง แสดงว่า ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายกับสินค้าบริโภคประจำวันและบริการ

ความสำคัญของข้อมูล:

  • ยอดค้าปลีกเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพราะการบริโภคภาคเอกชนมีสัดส่วนมากต่อ GDP

  • ข้อมูลนี้ มีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง และสามารถกระตุ้น ความผันผวนในตลาดการเงินทันที เนื่องจากบ่งบอกถึง แนวโน้มเร่งตัวหรือชะลอตัวของเศรษฐกิจ

สรุป:

  • ข้อมูลเดือนตุลาคมแสดง สัญญาณผสม

  • ยอดค้าปลีกรวมแทบไม่เปลี่ยน แต่ยอดค้าปลีกหลักและยอดไม่รวมรถยนต์/น้ำมันยัง เติบโตดี

  • แสดงว่า ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายกับสินค้าบริโภคประจำวัน แม้ภาพรวมจะชะลอตัว

 
 

 

Source: xStation5

