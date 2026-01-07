BREAKING: เงินเฟ้อเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่คาดอย่างมาก, EURUSD ร่วง 📉

13:00 BST, เยอรมนี – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนธันวาคม
HICP เยอรมนี: จริง 2.0% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.6% YoY
HICP เยอรมนี: จริง 0.2% MoM; คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า -0.5% MoM
CPI เยอรมนี: จริง 1.8% YoY; คาดการณ์ 2.0% YoY; ก่อนหน้า 2.3% YoY
CPI เยอรมนี: จริง 0.0% MoM; คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM
เงินเฟ้อเยอรมนีออกมาน้อยกว่าที่คาดอย่างมากในการรายงาน Flash ของเดือนธันวาคม โดย CPI หลัก ปรับลงมาอยู่ที่ 1.8% YoY (เทียบกับคาดการณ์ 2.1%, ก่อนหน้า 2.3%) และทรงตัวในรายเดือน ส่วนมาตรการ HICP ชะลอตัวลงเหลือ 2.0% YoY (เทียบกับคาดการณ์ 2.2%, ก่อนหน้า 2.6%) และปรับขึ้นเพียง 0.2% MoM
ในเชิงค่าเฉลี่ยรายปี CPI ถูกประเมินที่ 2.2% สำหรับปี 2025 ขณะที่ เงินเฟ้อพื้นฐาน (CPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เบื้องต้นอยู่ที่ 2.4% YoY ในเดือนธันวาคม
การแยกรายการชี้ให้เห็นการ ลดความกดดันราคาสินค้าอย่างชัดเจน (0.4% YoY) โดยเกิดจากพลังงานที่ถูกลง (-1.3% YoY) และเงินเฟ้ออาหารที่อ่อนตัว (0.8% YoY) ในขณะที่เงินเฟ้อบริการยังคงสูงที่ 3.5% YoY สะท้อนแรงกดดันราคาภายในประเทศที่ยังคงอยู่แม้แนวโน้มโดยรวมจะเย็นตัวลง
ตัวเลขระดับประเทศที่อ่อนตัวนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากแต่ละ รัฐ (Land) ก่อนหน้านี้ โดย North Rhine-Westphalia ชะลอตัวเหลือ 1.8% YoY (จาก 2.3%), Saxony เหลือ 1.9% (จาก 2.2%) และรัฐใหญ่อื่น ๆ ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน หลังการประกาศ EURUSD ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง
