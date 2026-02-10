อ่านเพิ่มเติม
US2000 ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🗽 ข้อมูล NFIB แสดงอะไรบ้าง?

ดัชนีหุ้นขนาดเล็กและกลางของสหรัฐฯ Russell 2000 (US2000) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่สัญญายังคงอยู่ ประมาณ 50 จุดต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล

ข้อมูลจากธุรกิจขนาดเล็ก (ซึ่งเล็กกว่าบริษัทที่รวมอยู่ใน Russell 2000) ออกมา อ่อนแอกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย และยังคงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 52 ปีของการสำรวจ (98) ดัชนีนี้เป็น ตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐฯ เพราะสะท้อนสภาพธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวที่จ้างงานประมาณ 40% ของแรงงานทั้งหมดในสหรัฐฯ

  • ส่วนประกอบดัชนี: จาก 10 ส่วนประกอบ มี 3 ส่วนเพิ่มขึ้น และ 7 ส่วนลดลง แสดงให้เห็น ภาพรวมความเชื่อมั่นที่ผสมกัน
  • การเคลื่อนไหวเด่นที่สุด: ปริมาณการขายจริงที่คาดการณ์ไว้ (Expected Real Sales Volume) เป็นส่วนประกอบเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เพิ่มขึ้น 6 จุด
  • ดัชนีความไม่แน่นอน (Uncertainty Index): เพิ่มขึ้น 7 จุดต่อเดือน อยู่ที่ 91 สะท้อนว่า เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความลังเลเพิ่มขึ้น
  • ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูงขึ้น: มีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากรายงานว่า ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจหรือไม่
  • ความคิดเห็น NFIB: แม้ GDP จะเติบโต แต่ธุรกิจขนาดเล็ก ยัง “รอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน” อย่างไรก็ตามมีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากรายงาน สภาพธุรกิจดีขึ้นและคาดการณ์ยอดขายเพิ่มขึ้น
  • ข้อสรุปจากดัชนีการจ้างงาน (Employment Index): ภาพรวมตลาดแรงงานยังคง สมดุล ดัชนีอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวเล็กน้อย (101.6 เทียบกับ 100)

Source: xStation5

